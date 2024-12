Eliana curte domingo de piscina com a filha caçula e encanta seguidores

A apresentadora curtiu o momento relaxante na piscina na manhã deste domingo, 15, ao lado da caçula da família, Manuela, de sete anos

Na manhã deste domingo, 15, Eliana mostrou aos seus seguidores como está curtindo o dia ensolarado na piscina, acompanhada de sua filha caçula, Manuela, de sete anos. No registro, a pequena e a mãe aparecem olhando nos olhos uma da outra.

"As melhores palavras podem ser ditas em silêncio, apenas com um olhar, em um instante", iniciou a legenda, se declarando. "Um lindo e abençoado domingo pra nós", finalizou, com hashtags: #mariapassanafrente #obrigadadeus #familia.

A publicação ganhou comentários de Ana Maria Braga, Beth Goulart, e muitos fãs: "Que lindas, uma a cara de outra", escreveu um, "Que foto linda", disse o outro, "Vocês são maravilhosas", comentou uma terceira.

Vale lembrar que a apresentadora também é mãe de Arthur, de 13, e ambos os filhos são frutos de seu casamento com o diretor Adriano Ricco.

Eliana confessa sobre relação com as redes sociais: 'Diferentes formatos'

Uma pessoa acostumada com mudanças ao longo da carreira é Eliana (52). O último ano da apresentadora foi marcado por um período de transformações. Conhecida pelo seu poder de comunicação, ela sempre busca a proximidade com o público, inclusive nas redes sociais. "Diferentes formatos", afirma em entrevista exclusiva à Revista CARAS.

Só no Instagram, Eliana conta com mais de 32 milhões de seguidores no Instagram, sendo um fenômeno também fora dos ambientes digitais. A empresária confessa que tem essa prioridade de manter a comunicação com o público.

"A minha experiência de tantos anos me traz uma certa paz de pisar em outros territórios com a certeza de que vou me comunicar com o meu público, mesmo em diferentes formatos, porque a coisa mais mágica do comunicador é falar e ser ouvido", confessa.

Eliana relembra da chegada das redes sociais e sua popularização: "Quando as redes sociais começaram a ganhar forma e era algo novo para todo mundo, eu falei que iria entrar e ver no que iria dar. E foi bem positivo. Independentemente do veículo ou do formato, o mais importante é você ser você mesma, manter seus valores e essa capacidade de falar e ser ouvida. Isso pode estar em diferentes lugares ao mesmo tempo. O importante é manter aquilo que você construiu, que é a confiança do público: isso é meu maior tesouro.