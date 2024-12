Em dia de festa, a apresentadora Sabrina Sato revelou o motivo de usar óculos escuros no aniversário da filha, Zoe; entenda

Nesta terça-feira, 10, Sabrina Sato celebrou os 6 anos de idade de sua filha Zoe, fruto do antigo relacionamento com Duda Nagle. Em entrevista à Quem, a famosa explicou por que escolheu óculos escuros para compor seu look para a festa da pequena.

"Botei o óculos para disfarçar a olheira da mãe. Ela não está dormindo com essa história... Até ela se acostumar com esse gesso. Ela acorda a madrugada inteira porque não consegue achar uma posição certa para dormir", disse a apresentadora.

Para quem não acompanhou, a pequena acabou se acidentando enquanto andava de hoverboard e quebrou a ponta do cotovelo. Em uma sequência de vídeos publicados nos stories no Instagram, Duda mostrou a herdeira com o braço imobilizado e explicou a situação. De acordo com o famoso, Zoe está bem e precisará ficar com o gesso por algumas semanas.

"Ela saiu da escola e foi para a casa do Duda. Ela já estava andando com esse em casa. Nicolas deu um para ela usar em casa e o Duda outro para ele usar na casa dele. Estava de capacete, mas tinha que estar com cotoveleira também... Mas acontece, caiu, machucou e quebrou. Fomos ao hospital. Ela quebrou o cotovelo. Chorei muito! Chorei mais do que ela de saber que ela ia ter que ficar nas férias de gesso e com o braço quebrado. Mas é sinal que ela brinca e é uma criança saudável", ressaltou Sabrina ao veículo.

Decoração da festa de Zoe

Filha de Sabrina Sato e Duda Nagle, Zoe completou 6 anos de idade no final de novembro de 2024 e comemorou a nova idade em uma festa luxuosa nesta terça-feira, 10. A festa de aniversário aconteceu em um buffet de São Paulo e foi decorada com o tema do filme ‘A Fantástica Fábrica de Chocolate’.

A decoração chamou a atenção pelos detalhes realistas e os doces personalizados. A área do bolo de aniversário foi decorada com inspiração nos cenários do filme e contou com cogumelos enormes e muitos doces com referências do filme. Além disso, o bolo foi feito com vários pirulitos coloridos e a cartola do personagem principal, além do bilhete dourado que dá início para a história. Veja as fotos da decoração clicando aqui!