Virginia vai ao hospital para mudar o método contraceptivo e cuidar da beleza

Virginia Fonseca surpreende ao contar que passou a manhã de domingo no hospital para trocar o método contraceptivo após sangramento intenso

A influenciadora digital Virginia Fonseca passou a manhã deste domingo, 15, em um hospital de Goiânia para realizar vários procedimentos. Ela decidiu se internada para fazer a trocar de método contraceptivo sob anestesia e aproveitou para fazer lasers em todo o seu corpo.

A esposa de Zé Felipe usava o método do implante de hormônios para evitar ter mais filhos. Porém, ela teve o efeito colateral de ter sangramento intenso e decidiu mudar o método. Agora, a loira aderiu ao DIU de Mirena e decidiu colocá-lo com anestesia geral.

Como já estaria anestesiada, ela também chamou um especialista em estética para fazer vários tipos de lasers em seu corpo, incluindo tratamentos para o rosto, flacidez, glúteos e bioestimulador.

"Estou indo colocar DIU. Eu parei de sangrar depois que eu reclamei com vocês que eu estava sangrando e tal. Só que o Implanon para a minha enxaqueca não é bom, não é recomendado. Então a Dra Thais perguntou se eu poderia colocar o DIU e eu falei que sim, que seria de boa. Então eu vou tirar o Implanon e vou colocar o DIU de Mirena. Vou aproveitar que estarei sedada e vou fazer laser no rosto e no corpo, são vários, tem uma lista”, disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Festa para funcionários

A influenciadora Virginia Fonseca fez uma festa de fim de ano para seus funcionários nesta sexta-feira, 13. Em sua mansão em Goiânia, ela e Zé Felipe ofereceram a confraternização com churrasco e surpreenderam os colaboradores com um mimo especial.

Após trocarem presentes em um amigo oculto com todos da família, incluindo as crianças até José Leonardo, e os funcionários, os famosos distribuíram cestas recheadas de produtos e um envelope preto. A apresentadora então alertou para que os colaboradores abrissem a "carta" para verem o que tinha.

Foi então que eles ficaram surpresos ao encontrarem várias notas de cem. A empresária então comentou que a quantia é para ajudar na ceia de Natal de suas famílias. Todos celebraram o agrado de fim de ano.

Durante a brincadeira de amigo secreto, Virginia Fonseca foi surpreendida ao ganhar um presente personalizado de um dos funcionários. Hudson, que foi quem a tirou, impressionou com sua habilidade artística ao pintar a patroa com perfeição em uma tela.

"Hoje está sendo a confraternização com a equipe de casa! Muita gratidão a todos que nos ajudam e fazem parte da nossa vida, 2025 estaremos juntos se Deus quiser! 2024 é nosso, toda honra e glória a Deus", escreveu a loira ao postar os cliques de sua equipe.

Leia também: Virginia faz festa para funcionários e ganha presente especial de um deles