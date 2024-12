Dupla sertaneja é confirmada na festa de Virginia Fonseca. Saiba qual

Virginia Fonseca terá festa luxuosa para celebrar os 50 milhões de seguidores no Instagram e convida dupla sertaneja para animar o evento

A influenciadora digital Virginia Fonseca organizou uma festa luxuosa para celebrar os 50 milhões de seguidores no Instagram. Assim, ela pensou em todos os detalhes do evento, incluindo as atrações musicais. Tanto que ela convidou uma dupla sertaneja de sucesso para animar seus convidados.

De acordo com o Portal Leo Dias, Virginia contratou a dupla Matheus e Kauan para cantar na festa. Além deles, ela também contará com shows de Zé Felipe, DJ John, Pedro Sampaio, Menos É Mais e Nattanzinho.

Quando será a festa de Virginia?

A festa de 50 milhões de seguidores acontecerá no dia 18 de dezembro na cidade de São Paulo.

Como é o convite da festa?

A influenciadora digital Virginia Fonseca já começou a enviar os convites para os convidados e o luxo da embalagem surpreendeu a todos. Conhecida por dar festas sofisticadas e criar convites encantadores para as festas de aniversário das filhas, ela não deixou a desejar em sua própria festa. A esposa de Zé Felipe escolheu um convite sofisticado e luxuoso, repleto de detalhes com muita criatividade.

Para começar, o convite é uma caixa preta com detalhes em dourado. Inclusive, o tem um cadeado que é aberto com uma chave especial. Dentro da caixa, os convidados encontraram um espelho com o número 50M, um perfume e um sérum da marca de beleza da empresária.

Convite da festa de Virginia Fonseca - Foto: Reprodução / Instagram

Rivalidade com Virginia Fonseca?

A arquiteta e esposa do cantor Pedro Leonardo, Thais Gebelein, deu detalhes sobre o seu relacionamento com a cunhada, a influenciadora digital Virginia Fonseca. Aos 41 anos, ela enfatiza que, ao contrário do que alguns internautas sugerem, não há rivalidade entre ela e a esposa de Zé Felipe, de 25 anos.

"Espero que já tenham cansado de tentar rivalizar a gente porque não existe essa rivalidade. Existe a questão da distância física e de diferença de idade. Sou 16 anos mais velha que ela.", começou.

"Mas a gente se fala sempre. Já até conversamos sobre essa rivalidade que tentam colocar entre a gente e que não existe. Falamos sobre isso porque às vezes, de tanto as pessoas falarem, pode virar uma verdade. Isso não é verdade. Tem muito amor e respeito entre a gente", disse em entrevista à Quem.

