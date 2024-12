Sabrina Sato revela pedido inusitado de Zoe para festa de aniversário

Após celebrar os 6 anos de sua filha Zoe com uma festa luxuosa em São Paulo, Sabrina Sato revelou nos stories um pedido inusitado da pequena

Nesta terça-feira, 10, a apresentadora Sabrina Sato celebrou os 6 anos de idade de sua filha Zoe, fruto do antigo relacionamento com o ator Duda Nagle, com uma festa luxuosa em um buffet de São Paulo. E nos stories do Instagram, a artista contou que a pequena lhe fez um pedido inusitado.

Ela revelou que Zoe quis ter um mágico para comemorar a data com muitas brincadeiras e alegria. "Zoe me pediu um mágico de presente de aniversário", disse Sabrina, que mostrou a pequena se divertindo no 'truque' da levitação.

Durante o truque, o mágico da festa fez a filha da apresentadora se levantar de uma mesa de apoio com o corpo ereto e, em seguida, retornar à posição inicial. "Pensando que está ficando leve, leve. Isso, Zoe, você já está subindo. Agora, você tem que pensar que vai descer. Descendo, descendo, descendo...", falava o mágico, enquanto Zoe voltava a sua posição inicial.

Stories de Sabrina Sato (Reprodução/Instagram)

Por que Sabrina Sato usou óculos escuros em look de aniversário?

Em entrevista à Quem, a famosa explicou por que escolheu óculos escuros para compor seu look para a festa da pequena. "Botei o óculos para disfarçar a olheira da mãe. Ela não está dormindo com essa história... Até ela se acostumar com esse gesso. Ela acorda a madrugada inteira porque não consegue achar uma posição certa para dormir", disse a apresentadora.

Para quem não acompanhou, a pequena acabou se acidentando enquanto andava de hoverboard e quebrou a ponta do cotovelo. Em uma sequência de vídeos publicados nos stories no Instagram, Duda mostrou a herdeira com o braço imobilizado e explicou a situação. De acordo com o famoso, Zoe está bem e precisará ficar com o gesso por algumas semanas.

