Duda Nagle seleciona fotos da festa de Zoe: 'Foi excelente'

Após dias de grande festa de seis anos de Zoe, Duda Nagle seleciona melhores fotos do evento e encanta com álbum em sua rede social

O ator Duda Nagle fez um álbum com algumas fotos da grande festa de aniversário de seis anos de sua filha com Sabrina Sato, a pequena Zoe. Nesta quinta-feira, 12, o artista fez o álbum em sua rede social e encantou os seguidores com os cliques do momento.

Em um buffet em São Paulo, a família Nagle e Sato se reuniu para celebrar mais um ano da garota e o tema escolhido foi A Fantástica Fábrica de Chocolate de Zoe. Além da decoração inspirada no filme, a mesa principal teve bolo e doces que pareciam de mentira, de tão perfeitos.

"Ae! Viva a Zoe! Festança da filhota, comemoramos o aniversário de 6 anos da Zoe e foi excelente. Obrigado papai do céu por mais um ano de vida dessa menininha maravilhosa", escreveu o famoso ao fazer o álbum mostrando a família se divertindo no evento.

Ainda nesta terça-feira, 10, Duda Nagle falou sobre a comemoração da menina ao postar as fotos que tirou com ela antes de irem para o buffet. É bom lembrar que Zoe está com o braço quebrado após sofrer um acidente brincando.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Duda Nagle (@dudanagle)

Duda Nagle e Sabrina Sato comemoram aniversário da filha com festa intimista

Recentemente, Duda Nagle encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar a festinha que a filha, Zoe, ganhou para comemorar seu aniversário. A menina, fruto de seu relacionamento com a apresentadora Sabrina Sato, completou seis anos no dia 29 de novembro.

No feed do Instagram, o ator compartilhou fotos e vídeos da família reunida para celebrar a vida da pequena. Além dos papais, Zoe celebrou o novo ciclo ao lado dos avós, Leda Nagle, Kika Sato e Omar Rahal. A festa intimista foi decorada com muitos balões e flores, e a mesa contou com muitos doces e um bolo todo enfeitado; confira detalhes!

