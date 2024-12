Taís Araújo comemora momento em que pode ficar sozinha em casa

'Nunca tenho essa experiência', comemorou Taís Araújo em tom de brincadeira; atriz mostrou sinceridade ao gravar vídeo logo que acordou neste domingo, 15

Neste domingo, 15, Taís Araújo mostrou sinceridade em seu perfil nas redes sociais ao "comemorar" um raro momento em que pode ficar sozinha em casa. No Rio de Janeiro para compromissos profissionais, ela contou que os dois filhos viajaram com o marido, Lázaro Ramos.

"As crianças foram encontrar o Laz [Lázaro Ramos] lá em Quixadá (CE), vocês devem estar acompanhando a aventura dele por lá", começou ela. O ator está gravando seu mais novo filme no interior do Ceará. A atriz ainda contou que o marido vai trazer comidas típicas, como paçoca salgada e rapadura com coco. Mas, o que animou a artista foi a possibilidade de relaxar sozinha em casa.

"Eu tô aqui, sem as crianças, sem o Laz, tomando meu café com leite em um domingo nublado no Rio de Janeiro, vou treinar daqui a pouco, estudar a novela, ler, pensar se vou ao cinema ou não…", contou ela.

Ao final, ela deixou claro que está adorando poder ter um tempo só para ela. "Eu nunca tenho essa experiência de ficar sozinha e tá sendo deliciosa. Muito bom, muito legal". Vale lembrar que o casal está junto há mais de 20 anos, os dois são pais de João Vicente, 12, e Maria Antônia, nove.

Lázaro Ramos ganha homenagem especial de Taís Araújo em seu aniversário

Recentemente, Taís Araújo usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Nesta sexta-feira, 1º, o ator Lázaro Ramos completou 46 anos e ganhou uma linda homagem da esposa.

Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou algumas fotos com o aniversariante, incluindo um print de uma conversa em que ela quer contar uma fofoca para o amado, e o parabenizou por mais um ano de vida com uma linda mensagem.

"Meu amor, te desejo saúde! Saúde mental, física e espiritual. Te desejo passos firmes e coração no lugar para que você possa realizar com serenidade seus sonhos e desejos. Eu te amo muito e agradeço a Deus, aos Orixás e às energias que te protegem por sua vida e peço que continuem a fazer esse trabalho lindo que estão fazendo. Aproveite seu dia e que seu ano seja iluminado! Te amo mozinho", escreveu Taís.