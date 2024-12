Gil do Vigor fala sobre desejo de ingressar na política: ‘Presidente do Brasil'

Durante participação no Altas Horas, Gil do Vigor explicou que pretende se dedicar ao projeto assim que concluir o PhD, nos Estados Unidos

Durante participação no Altas Horas deste sábado, 14, Gil do Vigor abriu o jogo e falou sobre sua vontade de seguir carreira política aqui no Brasil. E o ex-BBB tem ambição, viu? quer encarar o desafio: ser eleito presidente do Brasil.

"Tenho muita vontade de liderar o Brasil para dar o tom. Falo muito que o presidente é como se fosse o maestro de uma orquestra", pontuou o economista durante participação no programa do Serginho Groisman. Gil usa a própria conta no YouTube para ensinar Matemática e, dessa forma ajudar alunos de escola pública a garantir boas notas no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

“Há uma transformação social e da pessoa quando ela começa a obter conhecimento. Assim que acabar meu PhD pretendo retornar [ao Brasil] e iniciar essa jornada. Respeito muito a carreira política, mas quero, de fato, concorrer a presidente do Brasil", falou.

Gil do Vigor aponta experiência como fator relevante para entrevistar eliminados do BBB 25

A Globo anunciou que Gil do Vigor e Ceci Ribeiro serão os novos apresentadores do Bate-Papo BBB, programa que entrevista os eliminados da edição e oferece análises e reações, transmitido pelo Gshow e Globoplay. Em entrevista à Contigo!, o economista pernambucano falou sobre a novidade e contou como sua experiência ajudará nas entrevistas.

Gilberto Nogueira, mais conhecido como Gil do Vigor, assume agora esse novo desafio, que foi anunciado no programa Mais Você, de Ana Maria Braga, desta segunda-feira, 2. “Eu estou muito orgulhoso e honrado de receber esse convite, já é meu terceiro programa na Globo! O Big Brother Brasil me deu grandes oportunidades e agora volto ao programa como apresentador”, diz o ex-BBB 21.

“Como já participei do reality, acredito que a minha experiência vai me ajudar a conduzir o bate-papo com o eliminado, porque eu vivi todas as emoções dentro da casa. Quero que seja um momento de muita diversão, mas também de acolhimento, porque só quem passa pelo BBB sabe a intensidade que é participar", completou Gil, que continua à frente de quadros no Mais Você e Pequenas Empresas & Grandes Negócios.