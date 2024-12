Após retirada de tumor, Vera Viel relata reações da radioterapia: 'Tenho sofrido’

Recentemente, Vera Viel, esposa do apresentador Rodrigo Faro, celebrou os dois meses da retirada de um sarcoma sinovial na coxa

Na manhã deste domingo, 15, Vera Viel relatou em suas redes sociais as reações à radioterapia. A modelo esposa do apresentador Rodrigo Faro retirou, há dois meses, um tumor na perna, o sarcoma sinovial, câncer raro que estava localizado em sua coxa. Na nova publicação, ela mostra sua cicatriz e conta mais sobre o tratamento feito.

"Minha cicatriz representa a minha fortaleza, ela me faz lembrar que sou mais forte do que eu imaginava, ela é a marca da prova de que um dia fui capaz de vencer o que já me tentou destruir. Ela é a marca eternizada na minha pele e na minha alma", iniciou a legenda de sua publicação, falando sobre a cicatriz.

"Faltam 7 sessões de radioterapia para terminar , de ontem pra hoje tenho sofrido um pouquinho mais com as reações na pele, o processo é dolorido mas a vitória será grande em nome de Jesus", finalizou, relatando o que tem sentido com a radioterapia.

Depois em seu story, ela mostrou como tem cuidado da pele: "Cuidando da pele depois das sessões de radioterapia! Faltam 7".

Qual é o câncer de Vera Viel?

Vera Viel anunciou na quinta-feira, 10, que recebeu o diagnóstico de um sarcoma sinovial, um tumor raro e maligno, em sua coxa esquerda. Em entrevista à CARAS Brasil,o médico oncologista Jorge Abissamra explica o câncer da apresentadora e detalha as possibilidades de tratamento.

"Os sarcomas são tumores malignos que se originam nas chamas partes moles do corpo, como músculos, ligamentos, tendões e gordura", afirma o especialista, sobre o diagnóstico de Vera Viel. "O sarcoma sinovial especificamente é um tumor que acomete as articulações, ocorre em pessoas jovens e cuja localização é geralmente joelhos, mãos e pés".

O oncologista diz que, geralmente, o sarcoma sinovial tem um comportamento menos agressivo aos demais sarcomas. No entanto, ele acrescenta que o diagnóstico ainda no início da doença é de extrema importância para aumentar as chances de sucesso do tratamento.

"O diagnóstico precoce é sempre fundamental para aumentar as chances de cura em qualquer doença oncológica. No caso de sarcomas, não é diferente", explica. "Ele afeta um pouco mais de homens do que mulheres, geralmente dos 15 aos 40 anos, com média de idade de 27 anos".