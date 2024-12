Rafaella Justus não passará o Natal com a mãe. Saiba o motivo

Ticiane Pinheiro surpreende ao revelar que passará o Natal e o Ano Novo longe da filha mais velha, Rafaella Justus. Entenda o motivo

A jovem Rafaella Justus, de 15 anos, vai passar as festas de final de ano longe da mãe, a apresentadora Ticiane Pinheiro. Neste ano, a adolescente decidiu fazer duas viagens especiais e está animada. Tanto que a mãe autorizou que ela fique longe da família materna neste ano.

Nas redes sociais, Ticiane foi questionada se Rafa iria ficar longe dela no Natal e no Ano Novo, e ela confirmou ao contar qual é a programação da herdeira. Rafa vai viajar com o pai, Roberto Justus, no Natal e passará o Ano Novo com a irmã Fabiana Justus.

“Todo ano, a Rafa passa o Natal comigo e o Ano Novo alternamos. Mas esse ano ela vai com o pai para a cidade do Papai Noel. Eu não tinha como negar, porque será uma viagem linda para ela! A virada do ano ela vai passar com a irmã dela, a Fabiana Justus! Esse ano não ser nem comigo e nem com o pai! Será especial ao lado da irmã”, contou.

Além disso, Ticiane foi questionada se Rafa prefere a família do pai e ela fez questão de negar. A comunicadora disse que apenas não mostra muito da rotina da família, mas a filha vive com ela. “Impressão sua. Eu não gravo tudo o tempo todo porque não sou influencer, não vivo disso! Eu sou jornalista, apresentadora. Só mostro o que me dá na telha e quando eu tenho vontade. A Rafa mora comigo, não fico gravando nosso dia a dia porque vivemos o momento e temos muitas coisas para fazer no nosso dia a dia”, afirmou.

Por fim, a apresentadora foi questionada se fica com saudade quando a filha viaja com o pai. “Sinto saudades! Mas sei que ela está feliz e curtindo as férias com o pai, enquanto eu trabalho! Depois ela viaja comigo em janeiro, porque eu estarei de férias”, contou.

