Bruna Biancardi derrete seguidores com novas fotos 'natalinas' de Mavie

A influenciadora se derreteu por pela pequena ao contar em suas redes sociais que Mavie visitaria o Papai Noel no sábado, 14

Bruna Biancardi derreteu o coração dos seguidores nas redes sociais com novas fotos da filha, Mavie, de um ano, fruto do relacionamento com o jogador Neymar Jr. Os cliques ficando ainda mais fofo depois que a influenciadora contou a bebê estava arrumada para visitar o Papai Noel.

"Indo ver o Papai Noel de galocha porque tá chovendo demais, galera", escreveu a influenciadora. A segunda filha de Neymar estava vestida com um moletom branco, com orelhas de ursinho e meias com listras vermelhas verdes, além de um laço vermelho com temática natalina.

Foto: Reprodução / Instagram

Vale lembrar que Mavie é a segunda filha de Neymar. Além dela, o jogador também tem Davi Lucca, de 13 anos, fruto do relacionamento com Carol Dantas, e a caçula do trio, Helena, de cinco meses, da relação do jogador com a modelo Amanda Kimberly.

Bruna Biancardi divide novos detalhes de decoração natalina luxuosa em mansão

A influenciadora digital e modelo Bruna Biancardi usou as redes sociais para dividir com os seguidores novos detalhes da decoração luxuosa natalina feita na mansão de Neymar Jr em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Ao que tudo indica, o casal, que reside atualmente na Arábia Saudita, deve passar a data comemorativa ao lado dos familiares no Brasil.

Por meio de seus stories no Instagram, Bruna compartilhou algumas fotos da área externa da residência, que conta com diversas árvores de Natal com pisca-pisca, balões vermelhos, enfeites de soldadinhos e caixas com bolas decorativas. Além disso, ela também mostrou o jardim repleto de luzes, responsável por iluminar todo o local.

