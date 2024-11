Veja detalhes do bolo de aniversário de Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi

Bruna Biancardi dividiu novas fotos do festão luxuoso de aniversário de Mavie, sua filha com Neymar; confira detalhes do bolo

A segunda parte da comemoração de 1 ano da pequena Mavie, filha do jogador de futebol Neymar Jr e Bruna Biancardi, aconteceu na tarde de sábado, 9, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. A bebê, que fez aniversário em outubro e festejou inicialmente na Arábia Saudita, ganhou um festão no Brasil para celebrar a data ao lado de familiares e amigos.

Na noite de domingo, 10, a influenciadora digital usou as redes sociais para compartilhar com o público novas fotos especiais do evento. Por meio de seu Instagram oficial, Bruna Biancardi revelou detalhes da decoração da mesa, que contou com um bolo bastante colorido.

Fazendo referência ao tema da festa, que foi 'Atelier de Arte da Mavie', o doce personalizado contou quatro camadas e a inicial do nome da aniversariante centralizada. Além disso, o bolo ainda foi todo enfeitado com itens que remetem a temática como pinceis e linhas de costura.

Mais cedo, a organizadora Andrea Guimarães, queridinha dos famosos e responsável pelo evento da filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, também compartilhou detalhes inéditos do festão luxuoso. Em suas redes sociais, a profissional exibiu as lembrancinhas preparadas com muito capricho para os convidados, incluindo crianças e adultos.

Nos registros publicados por Andrea, ela mostrou caixas personalizadas com a inicial de Mavie, kits de jardinagem e massinhas para os pequenos, além de cadernos para colorir, doces, bolsas, pulseiras e chinelos.

Confira detalhes do bolo de aniversário de Mavie:

Bolo de aniversário de Mavie - Foto: Reprodução / Instagram; @queiroz

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Mavie ganha presente luxuoso do pai, Neymar Jr

Mavie, de 1 aninho, filha do jogador de futebol Neymar Jr e da influenciadora digital Bruna Biancardi, ganhou um presente luxuoso do papai. Neste sábado, 9, Bruna Biancardi postou nos Stories do Instagram um vídeo mostrando o momento em que viu as joias que a herdeira ganhou.

Na gravação, o atleta chega com uma caixa preta e mostra que escolheu joias para a menina: um colar, brincou e uma pulseira. Ao ver os presentes, Biancardi se derreteu. "Ai que lindo. Vai ficar lindo. Perfeito", disse a influenciadora digital, mostrando que as duas peças possuem a letra 'M'; confira detalhes dos presentes!