Mavie: Veja as lembrancinhas do aniversário da filha de Neymar e Bruna Biancardi

Neymar Jr e Bruna Biancardi celebraram 1 ano de vida da filha, Mavie, com um festão no Brasil; saiba quais foram as lembrancinhas

A segunda parte da celebração de 1 ano da pequena Mavie, filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, aconteceu na tarde de sábado, 9, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. A bebê, que fez aniversário em outubro e festejou inicialmente na Arábia Saudita, finalizou a comemoração da data especial em um festão no Brasil ao lado de familiares e amigos.

Por meio das redes sociais, a influenciadora digital dividiu detalhes do evento com o público que acompanha o casal. Além de revelar com antecedência os looks usados pela aniversariante, Bruna Biancardi ainda mostrou um pouco da decoração da festa, que contou com o tema 'Atelier de Arte da Mavie'.

A organizadora Andrea Guimarães, queridinha dos famosos e responsável pelo evento da bebê, também compartilhou detalhes inéditos do aniversário de Mavie. Em seus stories no Instagram, a profissional exibiu as lembrancinhas preparadas com muito capricho para os convidados, incluindo crianças e adultos.

Nos registros publicados por Andrea, ela mostrou caixas personalizadas com a inicial da filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, kits de jardinagem e massinhas para os pequenos, além de cadernos para colorir, doces, bolsas, pulseiras e chinelos para os adultos.

A festa, decorada com muitas bexigas coloridas, ainda contou com brinquedos para as crianças se divertirem e oficinas para que todos os convidados pudessem aproveitar.

Veja as lembrancinhas da festa de Mavie:

Mavie ganha presente luxuoso do pai, Neymar Jr

Mavie, de 1 aninho, filha do jogador de futebol Neymar Jr e da influenciadora digital Bruna Biancardi, ganhou um presente luxuoso do papai. Neste sábado, 9, Bruna Biancardi postou nos Stories do Instagram um vídeo mostrando o momento em que viu as joias que a herdeira ganhou.

Na gravação, o atleta chega com uma caixa preta e mostra que escolheu joias para a menina: um colar, brincou e uma pulseira. Ao ver os presentes, Biancardi se derreteu. "Ai que lindo. Vai ficar lindo. Perfeito", disse a influenciadora digital, mostrando que as duas peças possuem a letra 'M'; confira detalhes dos presentes!