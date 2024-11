Veja os detalhes da festa luxuosa da filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi

Neste sábado (9), Mavie, filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, ganhou uma festa luxuosa para comemorar seu aniversário de 1 aninho

Neymar Jr e Bruna Biancardi estão comemorando o primeiro ano de vida da filha, Mavie, com um festão neste sábado, 9. O aniversário da menina foi em outubro, mas os papais decidiram fazer uma festa luxuosa ao lado dos familiares no Brasil.

O evento acontece na mansão do jogador de futebol em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro, e tem como tema 'Atelier de Arte da Mavie'. A decoração ficou a cargo de Andrea Guimarães, produtora de festas e queridinha dos famosos.

A festa, decorada com muitas bexigas coloridas, conta com brinquedos para as crianças se divertirem e também com oficinas para que todos os convidados, mesmo os adultos, possam aproveitar. "Eu queria um tema e uma festa que todo mundo participasse, inclusive os adultos", explicou.

Para a celebração, Neymar e Bruna usaram looks combinando com Mavie. A menina chegou em sua festa usando um vestido lilás em seda, com detalhes em bordado feito à mão. Depois, a menina usará outro modelo. Biancardi explicou que a herdeira gosta de roupas confortáveis e, por isso, as peças foram criadas exclusivamente para ela.

Mavie ganha presente luxuoso de Neymar

Mavie, de 1 aninho, filha do jogador de futebol Neymar Jr e da influenciadora digital Bruna Biancardi, ganhou um presente luxuoso do papai. Neste sábado, 9, Bruna Biancardi postou nos Stories do Instagram um vídeo mostrando o momento em que viu as joias que a herdeira ganhou.

Na gravação, o atleta chega com uma caixa preta e mostra que escolheu joias para a menina: um colar, brincou e uma pulseira. Ao ver os presentes, Biancardi se derreteu. "Aí que lindo. Vai ficar lindo. Perfeito", disse a influenciadora digital, mostrando que as duas peças possuem a letra 'M'. Veja os presentes!

