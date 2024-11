Neymar e Bruna Biancardi surgem em clima de romance durante festa da filha, Mavie

Em clima de romance, Neymar e Bruna Biancardi trocaram carinhos durante a segunda festa de aniversário da filha do casal, Mavie

O casal Neymar Jr e Bruna Biancardi aproveitou bastante a segunda festa de aniversário da filha, Mavie, realizada no sábado, 9, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. A pequena, que completou 1 ano de vida em outubro e festejou na Arábia Saudita, finalizou a celebração da data especial com um evento no Brasil ao lado de familiares e amigos.

Por meio das redes sociais, além de mostrar detalhes da decoração e os looks feitos exclusivamente para a aniversariante, Bruna também compartilhou com os seguidores alguns momentos de diversão na pista de dança. Em um vídeo publicado pela influenciadora digital, ela exibiu os convidados curtindo cada segundo do festão de Mavie.

A famosa ainda foi filmada em clima de muito romance com o jogador de futebol. Bruna Biancardi e Neymar Jr surgiram juntinhos em diversos registros trocando carinhos durante o aniversário especial da herdeira.

Vale lembrar que os dois assumiram a volta do romance em julho deste ano, quando foram flagrados trocando beijos publicamente pela primeira vez. Atualmente, a influenciadora e Mavie estão morando com o jogador brasileiro na Arábia Saudita.

A primeira celebração de Mavie aconteceu em um resort de luxo nos Emirados Árabes e contou com a presença de alguns amigos próximos do casal e familiares, como Davi Lucca, de 13 anos, primogênito de Neymar. Devido a compromissos de trabalho com o time Al-Hilal, o casal resolveu dividir a comemoração da bebê em duas partes, sendo a segunda no Brasil.

Confira os registros de Bruna Biancardi e Neymar Jr juntos:

Por que o filho mais velho de Neymar não foi à festa de Mavie?

A segunda festa do aniversário de 1 ano da pequena Mavie finalmente aconteceu! Após comemorarem oficialmente a data na Arábia Saudita em outubro, na tarde de sábado, 9, Neymar Jr e Bruna Biancardi reuniram familiares e amigos próximos em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, para celebrar a vida da bebê novamente.

O evento tão aguardado também contou com a presença de diversos famosos. No entanto, o que chamou atenção do público foi a ausência de Davi Lucca, primogênito de Neymar.

O menino, de 13 anos, fruto de sua antiga relação com a influenciadora digital Carol Dantas, esteve somente na primeira parte da comemoração, realizada em um resort de luxo nos Emirados Árabes. A mãe do adolescente, que é bastante próxima de Bruna e Neymar, usou as redes sociais para explicar o motivo da família não ter comparecido à segunda festa de aniversário de Mavie; confira detalhes!