Mavie, filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, ganha presente luxuoso do papai

O jogador de futebol Neymar Jr comprou um colar e uma pulseira para presentear Mavie, de 1 aninho, sua filha com Bruna Biancardi

Mavie, de 1 aninho, filha do jogador de futebol Neymar Jr e da influenciadora digital Bruna Biancardi, ganhou um presente luxuoso do papai. Neste sábado, 9, Bruna Biancardi postou nos Stories do Instagram um vídeo mostrando o momento em que viu as joias que a herdeira ganhou.

Na gravação, o atleta, que também é pai de Davi Luca, de 13 anos, e Helena, de quatro meses, chega com uma caixa preta e mostra que escolheu joias para a menina: um colar e uma pulseira.

Ao ver os presentes, Biancardi se derreteu. "Aí que lindo. Vai ficar lindo. Perfeito", disse a influenciadora digital, mostrando que as duas peças possuem a letra 'M'.

Recentemente, Neymar surpreendeu os seguidores das suas redes sociais ao surgir usando um tênis super luxuoso. O modelo LV Trainer Maxi, da grife Louis Vuitton, é coberto em cristais Swarovski. O item ainda leva o nome da marca nas laterais e custa cerca de R$ 40,5 mil.

Confira:

🚨VEJA: Neymar encanta a web após aparecer em momento família com a namorada e a filha. pic.twitter.com/KkJEOgToT9 — CHOQUEI (@choquei) November 9, 2024

Neymar Jr exibe foto inédita com Helena, sua filha caçula

O jogador de futebol Neymar Jr fez uma rara aparição com a filha caçula, Helena, de 4 meses, fruto do affair com a modelo Amanda Kimberlly. Nas redes sociais, o atleta compartilhou uma foto com a herdeira no colo durante um encontro deles no Brasil.

Helena vive com a mãe e ainda não tinha aparecido no colo do pai desde o seu nascimento. O atleta acompanhou o parto da menina, mas logo viajou para a Arábia Saudita, onde joga em um time local. Agora, ele chegou ao Brasil nesta semana e fez questão de reencontrar a filha. Veja a foto!

