Por que o filho de Neymar não foi à festa de Mavie? Carol Dantas explica ausência

Primogênito de Neymar, Davi Lucca não esteve na segunda festa de aniversário da irmã, Mavie, filha do jogador com Bruna Biancardi

A segunda festa do aniversário de 1 ano da pequena Mavie finalmente aconteceu! Após comemorarem oficialmente a data na Arábia Saudita em outubro, na tarde de sábado, 9, Neymar Jr e Bruna Biancardi reuniram familiares e amigos próximos em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, para celebrar a vida da bebê novamente.

O evento tão aguardado também contou com a presença de diversos famosos como Luciano Huck, Vivian Amorim e sua filha, Malu, Jade Seba com o marido, Bruno Guedes, e os filhos, Zion e Liam, o ator Rafael Zulu, o jogador Paulo Henrique Ganso, entre outros.

No entanto, o que chamou atenção do público foi a ausência de Davi Lucca, primogênito de Neymar. O menino, de 13 anos, fruto de sua antiga relação com a influenciadora digital Carol Dantas, esteve somente na primeira parte da comemoração, realizada em um resort de luxo nos Emirados Árabes.

A mãe do adolescente, que é bastante próxima de Bruna Biancardi e Neymar Jr, usou as redes sociais para explicar o motivo da família não ter comparecido à segunda festa de aniversário de Mavie. Atualmente, Carol Dantas reside em Barcelona, na Espanha, com o marido e os dois filhos.

De acordo com a influenciadora, Davi Lucca decidiu não viajar para o Brasil devido a compromissos escolares. "Nós não fomos porque o Davi está em semana de provas, e ele já tem 13 anos, já é grande, não pode ficar faltando [a escola] porque perde muito conteúdo", iniciou ela.

"São duas provas que ele não quis fazer depois, então achamos melhor. Ele foi super responsável [na decisão], mas tentamos de tudo, não deu mesmo. O importante é que nós estávamos com ela no dia mesmo do aniversário e aproveitamos muito", completou Carol Dantas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Filhos de Neymar Jr aproveitaram viagem juntos

Recentemente, o jogador de futebol Neymar Jr explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar uma nova foto dos filhos Davi Lucca e Mavie. As fotos foram feitas durante a viagem em família para celebrar o aniversário de Mavie em um destino paradisíaco.

Nas fotos, Davi e Mavie apareceram com looks combinando enquanto aproveitavam os dias ensolarados. "Momento em família", disse o atleta na legenda do álbum de fotos; confira detalhes!