Ticiane Pinheiro recorda como foi sua festa de 15 anos: 'Minha mãe que fez'

Com decoração feita por Helô Pinheiro e outros detalhes caseiros, Ticiane Pinheiro recorda como foi sua festa de 15 anos; confira

Em clima da festa de 15 anos de Rafaella Justus, a apresentadora Ticiane Pinheiro relembrou como foi seu evento de debutante há 33 anos atrás. Em sua rede social, a famosa compartilhou um vídeo nesta sexta-feira, 30, abrindo seu álbum de fotos da comemoração.

A esposa de Cesar Tralli contou que ela escolheu uma discoteca, na qual ela era promoter ao lado de outras modelos como Luana Piovani. Após conseguir o espaço, Helô Pinheiro comprou os salgadinhos, bolo e montou a mesa para ela. Ticiane Pinheiro contou que a mãe foi quem fez a decoração e que o vestido foi feito com uma costureira.

"A minha festa de 15 anos foi muito especial e inesquecível. Aqui quero dividir com vocês o meu álbum. Hoje será a festa de XV da Rafa e eu desejo de coração que seja inesquecível para ela também , que ela esteja rodeada da família, amigos queridos e todos felizes comemorando a Vida! Te amo", escreveu a famosa ao revelar como foi sua festa.

Ainda nesta sexta-feira, 30, Ticiane Pinheiro acordou chorando e compartilhou a emoção que está sentindo ao poder proporcionar uma festa para Rafaella Justus. Nesta quinta-feira, 29, aconteceu o ensaio da valsa da adolescente com todo a produção que será usada na festa. Sem querer, a apresentadora deixou escapar um spoiler de um dos vestidos que a jovem usará na celebração.

Mais detalhes da festa de Rafaella Justus

Roberto Justus ficou responsável pelos gastos da festa e Ticiane Pinheiro pelos vestidos e show da celebração. Na quinta-feira, 22, Rafaella Justus fez a última prova do vestido da valsa e ainda fez o ensaio da dança com padrasto, o jornalista Cesar Tralli, e o avô, Fernando Pinheiro.

Na última semana, a garota levou os pais para a degustação do banquete que será servido em sua festa. A adolescente ainda foi com Ana Paula Siebert, escolher as flores para a decoração do evento.

Cerca de 400 convidados foram convocados e receberam a caixa do convite, que é iluminada e tem o desenho de uma rosa. Quem recebeu pode retirar cada uma das pétalas da rosa para ver as informações sobre a festa.

Os doces do evento foram encomendados em uma loja renomada de São Paulo. Durante a degustação, Ticiane Pinheiro e Rafaella Justus revelaram um pouco do que será servido. Inclusive, a responsável pela confeccção criou um sabor de framboesa especial para lançar no evento.

Os vestidos de Rafaella Justus

Como já revelado por Rafaella Justus, ela terá três vestido para sua festa: um para a recepção, um para a valsa e outro para a balada do evento que promete ter shows. A parte dos looks e apresentações ficou por conta de Ticiane Pinheiro e o restante é de responsabilidade de Roberto Justus.

Nos últimos meses, a família deu alguns spoilers e a apresentadora da Record TV mostrou que elas visitaram o ateliê do profissional Vitor Zerbinato para desenhar um de seus três looks. Além dele, a adolescente foi com Ana Paula ao espaço do estilista Samuel Cirnasck, este que ficou responsável pelo vestido da valsa.

Faltando poucos dias para a festa, Rafaella Justus foi buscar o vestido da valsa e se surpreendeu com o tamanho. A peça, de mais de 5 kg, quase não coube no elevador e precisou ser levada pelo irmão mais velho, Ricardo Justus.

