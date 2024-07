Ticiane Pinheiro fala sobre não ter ido ao casamento do filho de Cesar Filho

De férias com as filhas nos EUA, Ticiane Pinheiro fala sobre casamento do herdeiro de Cesar Filho; apresentadora faltou no grande evento

A apresentadora Ticiane Pinheiro não foi ao casamento do filho de Cesar Filho e Elaine Mickely nesta terça-feira, 30, no interior de São Paulo. Amiga de longa data do casal, a jornalista, que trabalhou durante anos com o comunicador no Hoje Em Dia, não pode prestigiar a cerimônia de Luigi Cesar e Júlia Vieira, mas mandou um recado.

Curtindo férias com as filhas, Rafaella Justus e Manuella Pinheiro Tralli, nos EUA, sendo esta a primeira vez da caçula no local, a esposa de Cesar Tralli não pode marcar presença no evento luxuoso, contudo, mandou um recado para o novo casal.

"Luigi e Júlia, que seja abençoada essa união! Que lindos!", exclamou a loira ao ver os registros do grande evento. E comentou sobre não ter ido: "Estava aí de coração com vocês e acompanhando por aqui essa união de amor! Felicidades!".

Outros colegas de profissão marcaram presença na festa. Inclusive, Rodrigo Faro flagrou Vera Viel e Celso Portiolli "roubando" os doces na saída. A esposa do apresentador levou uma marmita para guardar os quitutes.

O casamento de Luigi Cesar e Júlia Vieira foi luxuoso em todos os sentidos. Desde o local da cerimônia, o vestido da noiva até o banquete servido para os convidados. Com muitas opções finas de salgados e doces, os presentes puderam se deliciar em grande estilo.

O vestido de noiva de Júlia Vieira para o casamento com Luigi Cesar

Aos 21 anos, a jovem Júlia Vieira se casou com Luigi Cesar, de 20 anos, filho de Cesar Filho e Elaine Mickely. A cerimônia de casamento aconteceu na tarde desta terça-feira, 30, no interior de São Paulo, e a noiva apareceu deslumbrante com um modelito no estilo de princesa.

Júlia usou um vestido branco feito pelo estilista Lucas Anderi. O look da noiva contou com detalhes românticos, incluindo a saia volumosa, o véu longo e o decote ombro a ombro. Enquanto isso, o noivo Luigi Cesar usou um terno confeccionado pelo estilista Ricardo Almeida em tom de azul. Veja as fotos aqui.