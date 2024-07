Rodrigo Faro mostra Vera Viel com marmita na festa do filho de Cesar Filho

Após curtirem festa de casamento do herdeiro de Cesar Filho, Rodrigo Faro mostra momento em que Vera Viel e Celso Portiolli 'roubaram' doces do evento

O apresentador Rodrigo Faro e a esposa, Vera Viel, marcaram presença no casamento do herdeiro de Cesar Filho e Elaine Mickely, Luigi Cesar, nesta terça-feira, 30, no interior de São Paulo. Na rede social, o comunicador da Record TV mostrou um pouco da festa e divertiu ao flagrar a mulher "roubando" doces do evento luxuoso.

Já preparada, a modelo levou uma bolsinha com um pote para fazer uma marmita com os quitutes de luxo. Sem perder tempo, Vera Viel pegou o refratário que levou e o encheu. Rodrigo Faro não perdeu a oportunidade de gravar o momento e expor a mãe de suas filhas.

"Quem vai no casamento e leva uma vasilha pra colocar os docinhos… Eu e o @celsoportiolli pegamos a @veraviel no flagra …Alguém mais faz isso?", compartilhou o apresentador sobre ele e Celso Portiolli também terem pegado vários doces para levar para casa.

O casamento de Luigi Cesar e Júlia Vieira foi luxuoso em todos os sentidos. Desde o local da cerimônia, o vestido da noiva até o banquete servido para os convidados. Com muitas opções finas de salgados e doces, os presentes puderam se deliciar em grande estilo.

É bom lembrar que os noivos já tinham se casado no civil durante uma cerimônia na casa dos pais dele em Alphaville, na Grande São Paulo, em junho. Agora, eles celebraram o amor com uma celebração religiosa e luxuosa no interior.

O vestido de noiva de Júlia Vieira para o casamento com Luigi Cesar

Aos 21 anos, a jovem Júlia Vieira se casou com Luigi Cesar, de 20 anos, filho de Cesar Filho e Elaine Mickely. A cerimônia de casamento aconteceu na tarde desta terça-feira, 30, no interior de São Paulo, e a noiva apareceu deslumbrante com um modelito no estilo de princesa.

Júlia usou um vestido branco feito pelo estilista Lucas Anderi. O look da noiva contou com detalhes românticos, incluindo a saia volumosa, o véu longo e o decote ombro a ombro. Enquanto isso, o noivo Luigi Cesar usou um terno confeccionado pelo estilista Ricardo Almeida em tom de azul. Veja as fotos aqui.