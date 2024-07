Herdeiro de Cesar Filho e Elaine Mickely, Luigi Cesar se casa com Júlia

O grande dia do casamento religioso de Luigi Cesar e Júlia. Saiba como foi a união do herdeiro primogênito do apresentador Cesar Filho e Elaine Mickely

Chegou o grande dia do casamento de Luigi Cesar e Júlia Vieira. Herdeiro primogênito do apresentador Cesar Filho com Elaine Mickely, o rapaz de 20 anos oficializou sua união com a noiva, de 21 anos, em uma fazenda no interior de São Paulo no final da tarde desta terça-feira, 30, com a presença de amigos e familiares.

Os noivos se casaram no civil durante uma cerimônia na casa dos pais dele em Alphaville, na Grande São Paulo, em junho. Agora, eles celebraram o amor com uma celebração religiosa e luxuosa no interior.

Inclusive, a cerimônia do casamento foi transmitida ao vivo no canal dela no YouTube. A celebração demorou algumas horas para começar por causa da chuva e teve início no final da tarde.

Vale lembrar que Luigi e Júlia eram amigos e a relação foi se estreitando até virar um grande amor. Eles estão juntos há três anos e querem construir uma linda família. “Quando você tem certeza de que está casando com o amor da sua vida, que a família está abençoando você e que tem um Deus que cuidou desde o início do relacionamento, o coração não encontra motivos para você ficar nervosa, ter ansiedade e ter medo sobre alguma coisa”, disse a jovem.

O convite de casamento

Filho do apresentador Cesar Filho e Elaine Mickely, o jovem Luigi Cesar está prestes a oficializar seu casamento com Júlia. Os dois se casam no dia 30 de julho, em uma cerimônia luxuosa em Itatiba, no interior de São Paulo. Os noivos já estão na contagem regressiva para o grande dia e a imagem do convite de casamento deles foi revelada na internet.

Uma amiga da família dos noivos mostrou o convite que recebeu deles nos stories do Instagram. O convite de casamento luxuoso impressionou por sua beleza e detalhes impecáveis.

O item foi feito em tons de bege, verde e dourado. A frente do convite contou com um desenho em alto relevo de uma mansão. No interior, os convidados encontraram o brasão do casal no convite e também estampado em dourado. Veja as fotos abaixo:

Convite do casamento de Luigi e Júlia - Foto: Reprodução / Instagram