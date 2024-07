O vestido de noiva de Júlia Vieira para o casamento com Luigi Cesar

Nora do apresentador Cesar Filho, a jovem Júlia Vieira apareceu deslumbrante com seu vestido de noiva branco em seu casamento com Luigi Cesar

Aos 21 anos, a jovem Júlia Vieira se casou com Luigi Cesar, de 20 anos, filho de Cesar Filho e Elaine Mickely. A cerimônia de casamento aconteceu na tarde desta terça-feira, 30, no interior de São Paulo, e a noiva apareceu deslumbrante com um modelito no estilo de princesa.

Júlia usou um vestido branco feito pelo estilista Lucas Anderi. O look da noiva contou com detalhes românticos, incluindo a saia volumosa, o véu longo e o decote ombro a ombro.

Enquanto isso, o noivo Luigi Cesar usou um terno confeccionado pelo estilista Ricardo Almeida em tom de azul.

Os noivos estão juntos há três anos. Eles se casaram no civil em junho de 2024 durante uma cerimônia no jardim da mansão de Cesar e Elaine em Alphaville, na Grande São Paulo.

O casamento civil

Vale lembrar que Luigi e Júlia se casaram no civil há poucos dias. A cerimônia aconteceu no jardim da mansão de Cesar Filho e Elaine Mickely com a presença de amigos e familiares.

Toda a festa de casamento civil foi decorada em tons de azul e branco - até os convidados foram vestidos na mesma paleta de cores. Outro detalhe encantador foi a lembrancinha do casamento. Os noivos escolheram presentear seus convidados com azulejos e cartas personalizadas.

Luigi e Julia escolheram um bolo de casamento encantador. O doce contou com duas camadas e foi todo decorado em tons de azul e branco. O bolo foi decorado com estampas de várias flores e ainda contou com arranjos de flores de açúcar para enfeitar as camadas.

++ Conheça a mansão onde aconteceu o casamento do herdeiro de Cesar Filho