Médico explica consequências de acidente de Diego Hypolito no BBB 25: 'Restrição do movimento'

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Guilherme Henrique Porceban falou sobre as possíveis complicações em casos como os de Diego Hypolito no BBB 25

No último sábado (05), Diego Hypolito (38) deixou os fãs da casa mais vigiada do Brasil preocupados. O ginasta sofreu um acidente enquanto realizada o Castigo do Monstro. Ao sofrer uma queda e bater com suas costas em uma estrutura metálica, o brother não conseguiu esconder a dor, sendo atendido às pressas pela equipe médica do BBB 25. Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Guilherme Henrique Porceban fala sobre as consequências de situações como essas, principalmente no caso do irmão de Daniele Hypolito que passou por uma cirurgia com inserção de pinos.

"As lesões mais leves, como a dele, costumam provocar dor e restrição do movimento pelas contusões e escoriações por alguns dias, até que haja cicatrização adequada. Já no outro extremo, em que o impacto é de alta energia e mais grave, pode ocorrer fraturas-luxações das vértebras da coluna, com consequente lesão medular e, assim, a perda da força e de sensibilidade abaixo do nível atingido", explica.

Apesar disso, o ortopedista faz um alerta sobre casos mais graves em que os pacientes podem sofrer com outras consequências: "No caso hipotético de uma lesão grave na coluna torácica, a consequência mais devastadora é a lesão medular completa com consequente paraplegia".

Para a CARAS Brasil, Dr. Guilherme Henrique Porceban deixa claro que, embora a situação de Diego Hypolito seja estável até o momento, é necessário ficar atento aos sinais nos próximos dias. "Apesar de raras, algumas lesões vertebrais não são facilmente identificáveis num primeiro momento, principalmente aquelas que envolvem uma lesão no ligamento ao invés de fraturas ou luxações", aponta.

"Em situações onde há piora da dor, formigamento no nível do impacto para baixo, fraqueza progressiva, piora da dor ao respirar ou perda no controle do intestino e da bexiga podem indicar uma situação grave que exige nova avaliação de forma imediata", finaliza.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Diego Hypolito 🤸🏻‍♂️ (@diegohypolito)

Leia também: BBB 25: Diego Hypolito sofre acidente no Castigo do Monstro e precisa de ajuda médica