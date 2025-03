Festa da filha de Tati Barbieri: Veja todos os detalhes da celebração luxuosa

Confira o cardápio, a decoração e os dois vestidos da festa de 20 anos de Sthefanye Dzevielevski, filha mais velha de Tati Barbieri

A influenciadora digital e empresária Tati Barbieri organizou uma festa luxuosa para celebrar os 20 anos da filha mais velha, Sthefanye Dzevielevski. A comemoração aconteceu em Balneário Camboriú e teve shows de Luan Santana e Dennis DJ. Saiba mais detalhes:

A festa de 20 anos foi inspirada em uma festa de debutante, já que a jovem não conseguiu ter sua tão sonhada festa de 15 anos por causa da pandemia de Covid-19. Agora, ela reuniu os 300 convidados em uma comemoração de luxo e repleta de detalhes.

"Como mãe, sempre sonhei em organizar a festa de 15 anos da minha filha. No entanto, infelizmente, a Sthe celebrou seus 15 anos em meio à pandemia e não podemos proporcionar esse momento para ela. Mas graças a Deus, conseguimos planejar este evento e estou certa de que ela se sentirá extremamente feliz e realizada", disse Tati Barbieri.

Para sua grande noite, Sthefanye usou dois vestidos sofisticados. O primeiro look foi um vestido longo com cristais Swarovisk e pedrarias para dar um efeito 3D, assinado por Isabella Militão. O segundo look foi um vestido curto bordado com as cores da festa, roxo e verde, e assinado por Henrique Filho.

O cardápio contou com ilha de snacks, que tinha carpaccio de filé, terrine de queijos finos, pães de fermentação natural, dadinho de tapioca, cozinha de frango, coxinha de linguiça, croquete de carne, pastelzinho de carne e caldinho de feijão. Além disso, os convidados foram servidos com fingir food, como strudel de cogumelos, aioli de funghi com aroma de trufas, camarão rosa empanado e seta tartare e chips de batata doce; mini porções de risoto de filé mignon com queijo brie, polentinha cremosa com ragu de ossobuco, mini penne ao molho Alfredo, cubinhos de mignon, crispy de bacon e parmesão; e lanche da madrugada com mini burger e mini pizza.

O cardápio de sobremesas incluiu docinhos de pistache, nozes, brigadeiro, doce de leite, chocolate branco, tartelete de limão, churros, morango recheado e doce de uva.

Veja as fotos do evento: