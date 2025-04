Médico alerta sobre acidente de Diego Hypolito no BBB 25: 'Socorro imediato'

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Guilherme Henrique Porceban falou sobre o acidente que Diego Hypolito sofreu neste sábado (05) no BBB 25

Neste sábado (05), Diego Hypolito (38) foi encaminhado às pressas para o atendimento médico do BBB 25. O motivo? O ginasta sofreu um acidente enquanto cumpria o Castigo do Monstro. Enquanto participava da dinâmica, o brother sofreu uma queda e bateu suas costas em uma estrutura metálica. Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Guilherme Henrique Porceban fala sobre a importância de estar atento aos sinais, principalmente após machucados nesta região do corpo.

"Tudo depende da energia e da força do impacto. Situações mais leves, como felizmente foi o caso do Diego, costuma levar a escoriações de pele e contusões musculares, que, apesar de provocarem dor, tendem a resolver em poucos dias. Acidentes mais graves, que envolvem impactos de maior energia, como, por exemplo, cair de certa altura sobre a estrutura, pode provocar luxações e fraturas nas vértebras da coluna, aumentando muito o risco de lesão na medula espinhal", destaca.

Entretanto, o ortopedista reforça que a situação do participante do BBB 25 deve servir de alerta, principalmente por seu histórico médico: "O caso de Diego é particularmente mais preocupante porque ele já foi submetido a uma artrodese na coluna e possui implantes metálicos na região, que podem quebrar ou se soltar diante de um impacto".

"O atendimento rápido da equipe médica da Globo foi fundamental e pode ter feito toda a diferença. Lesões na coluna precisam de cuidado imediato, e uma demora poderia, sim, piorar o quadro de Diego visto que até então não se conhecia a gravidade da lesão. Assim, até que se prove o contrário, todo acidente que envolve impactos na coluna devem ser tratados como se tivessem provocado lesões graves até que seja feita a avaliação adequada para afastar esse risco", afirma.

"Por isso, no atendimento inicial, todas as medidas para evitar uma piora de uma possível lesão medular são tomadas. Com seu histórico, Diego se beneficia ainda mais dessa agilidade, já que complicações em uma coluna operada podem ser mais delicadas. O socorro imediato foi um acerto para proteger a saúde dele", acrescenta.

O especialista ainda aponta que, em casos mais leves, como o de Diego Hypolito, os pacientes costumam apresentar dor e restrições do movimento por alguns dias. Ainda assim, o ginasta deve ficar atento aos sinais. "Apesar de aparentemente ter causado apenas escoriações e contusões, o trauma de Diego traz uma particularidade decorrente das cirurgias prévias que ele fez na coluna, que a torna mais suscetível a complicações por traumas", conclui.

