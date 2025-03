Viviane Araujo comemora 50 anos com festão exuberante; veja as fotos

Em seu aniversário de 50 anos, Viviane Araujo comemora data com grande festa luxuosa; artista apostou em vestido poderoso para a ocasião

A atriz Viviane Araujo completou 50 anos no dia 25 de março e fez uma grande festa no fim de semana para comemorar seu aniversário. Em sua rede social, a famosa postou os registros de como foi o evento luxuoso.

Para o momento ao lado da família e de amigos, a Rainha de Carnaval apostou em um vestido dourado poderoso e em uma decoração exuberante, nas cores preta e dourada, combinando com seu look.

"Que venham mais anos de alegrias, desafios e conquistas! Vamos celebrar", disse a aniversariante na legenda ao publicar os cliques da festa ao lado do marido, Guilherme Militão, e do filho, Joaquim, de dois anos.

No dia em que completou 50 anos, Viviane Araujo refletiu sobre a chegada do novo ciclo. “Cinco décadas vividas, sentidas e aproveitadas. Não sou mais a mesma de antes e isso é maravilhoso. Cheguei até aqui carregando histórias que me moldaram, risadas que ecoam na memória e sonhos que ainda me fazem brilhar os olhos. Bem-vindos aos meus 50 anos e à melhor versão de mim”, disse ela no vídeo compartilhado.

Veja como foi a festa de Viviane Araujo:

Viviane Araujo revela que fará nova cirurgia após novela

A atriz Viviane Araújo revelou que pretende realizar uma nova cirurgia para corrigir sua hérnia umbilical. A questão envolvendo a vida pessoal da artista se tornou assunto recentemente após seus desfiles no Carnaval 2025.

Vivi, que é Rainha de bateria do Salgueiro no Rio de Janeiro, e da Mancha Verde em São Paulo, foi alvo de críticas sobre sua aparência por conta da hérnia. Em entrevista à 'Quem', a musa explicou que já operou anteriormente, mas o problema voltou com o passar do tempo.