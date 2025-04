A cantora Lexa compartilha vídeo divertido ao lado de Cecília, de 10 anos, filha do ator Ricardo Vianna com a empresária Aline Krykhtine

Neste domingo, 6, a cantora Lexa, de 30 anos, decidiu compartilhar, por meio dos stories de seu perfil no Instagram, um registro do momento com a enteada, Cecília, de 10 anos. A menina é filha do noivo da cantora, o ator Ricardo Viannna, com a empresária Aline Krykhtine. Na ocasião, ela pediu a ajuda da artista para fazer um penteado e as duas caíram na risada por causa do cheiro de um produto .

"Minha enteada linda! Cara do pai dela, eu acho os olhos iguais (risos). Esse vídeo está muito engraçado. Eu e Cecília tivemos crises de risos ontem e eu sou péssima fazendo penteados", escreveu no video.

No vídeo, Cecília diz: "Vou tentar fazer uma trança, mas eu não sei fazer, então vou chamar minha madrasta. Bom, minha madrasta já chegou. Madrasta não, né, gente? 'Boadrasta'. Ela começou a mostrar os produtos comigo. Ela começou a passar o fixador no meu cabelo só que a gente começou a rir muito, porque o cheiro estava insuportável, muito forte, comecei até a tossir", disse.

E seguiu mostrando Lexa fazendo tranças no seu cabelo. E no final, Cecília compartilhou o resultado do penteado. Confira:

Lexa faz penteado na enteada, Cecília pic.twitter.com/855XmdjkCI — CARAS Brasil (@carasbrasil) April 6, 2025

Lexa vive um relacionamento com Ricardo Vianna desde 2023. Em fevereiro deste ano, a cantora deu à luz Sofia, primeira filha do casal, a menina, no entanto, morreu três dias após o nascimento. Durante a gravidez, a noiva de Ricardo teve pré-eclâmpsia e síndrome HELLP.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ricardo Vianna (@ricardovianna)

Lexa fala sobre processo de emagrecimento após gravidez

Lexa está retomando a rotina após perder a filha Sofia, em fevereiro. Recentemente Lexa publicou um vídeo em que aparece na academia e comentou um pouco sobre seu processo de emagrecimento.

Na ocaisão, ela contou que está tendo dificuldades para perder peso, principalmente pela alta quantidade de remédios que precisou tomar.

"Estou tendo muita dificuldade para emagrecer mesmo não parecendo. Tive muito leite e não amamentei. Senti que empaquei na balança e está brabo. Não sei se foi a quantidade enorme de remédio que tomei também, inchei muito. Enfim, estou lutando aqui contra a falta de vontade", disse.Confira!

Leia também: Médica explica diagnóstico de Lexa e faz alerta: 'Condição rara'