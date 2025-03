Ana Hickmann mostra festão que fez para os 11 anos do filho; veja como foi

Após alguns dias do aniversário do filho, Ana Hickmann mostra como foi a grande festa para celebrar os 11 anos de seu herdeiro

A apresentadora Ana Hickmann fez uma grande festa para comemorar os 11 anos de seu filho, Alezinho. Nesta segunda-feira, 31, a famosa postou um vídeo exibindo detalhes de como foi o evento em um buffet infantil e impressionou.

Para seu aniversário, o herdeiro da famosa escolheu o tema de um carro de luxo e a decoração foi toda feita nos mínimos detalhes. Além dos enfeites, diversos doces foram confeccionados no tema do veículo milionário.

"Ontem foi um dia especial, comemoramos os 11 anos do meu menino ao lado de familiares e amigos! Não poderia ter sido melhor", contou a noiva de Edu Guedes ao publicar o vídeo exibindo os detalhes da celebração.

Ainda nos últimos dias, Ana Hickmann comemorou o aniversário do irmão mais novo e compartilhou cliques raros com o jovem. Nas últimas semanas, no dia sete de março, a apresentadora fez uma festa surpresa para Alezinho logo de manhã em casa.

Veja como foi o aniversário do filho de Ana Hickmann:

Ver essa foto no Instagram

O namoro e noivado de Ana Hickmann e Edu Guedes

Edu Guedes e Ana Hickmann oficializaram o noivado do dia 14 de setembro de 2024. Na ocasião, eles compartilharam alguns cliques com os seguidores das redes sociais. O casal organizou uma festa privada para 50 convidados, sendo eles familiares e padrinhos de casamento.

A ocasião aconteceu durante a tarde na fazenda do apresentador em Araras, no interior de São Paulo, e reuniu os entes queridos para celebrar o amor.

O casal foi, por muitos anos, uma dupla de amigos e chegaram a apresentar o programa Hoje Em Dia, da Record, juntos. A ex-modelo só conseguiu enxergar o amigo como um possível companheiro de vida após a separação conturbada o ex-marido, marcada por um episódio de violência doméstica.

Depois de três meses compartilhando a felicidade em suas redes sociais, o casal decidiu trocar alianças em durante uma viagem a Portugal. Confira!

