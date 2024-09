Saiba quanto custa o colar que Eva Huck usou em sua festa de 12 anos

Em seu aniversário de 12 anos, filha de Angélica e Luciano Huck, Eva Huck, usou colar delicado de marca luxuosa; confira

A filha de Angélica e Luciano Huck, Eva Huck, completou 12 anos e comemorou em grande estilo. Autêntica, a menina, que sonha em ser uma atriz da Broadway, escolheu o tema do musical Mamma Mia! para o evento e encantou com os detalhes.

A festa da caçula dos apresentadores teve toda a decoração inspirada na peça, que também é filme, e claro que ela mostrou todo seu estilo na ocasião. Para brilhar em seu momento, a jovem apostou em mais de um look brilhante e usou uma joia.

Respeitando sua beleza natural e delicadeza, Eva Huck apostou em um colar fofo de uma marca famosa e de luxo. O item em prata com dois pingentes de coração tem um preço que varia, dependendo do detalhe e se tem algum diamante. O acessório da joalheria famosa pode custar a partir de R$ 1.900 a R$ 4.150.

Na rede social, Angélica postou fotos da festa com tema "diferentão" da herdeira e encantou. Luciano Huck também compartilhou cliques raros com a menina e fez uma declaração pelo aniversário dela. Além de Eva, os famosos são pais de Joaquim Huck e Benício Huck.

Nos últimos dias, a jovem marcou presença no Rock In Rio e chamou a atenção com um look arrematado com uma bolsa de grife de R$ 10 mil. Já os irmãos deram o que falar ao surgirem com suas namoradas.

Veja o colar de Eva Huck:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angelica (@angelicaksy)

Filha de Luciano Huck usa mais de um look brilhante em sua festa de 12 anos

A filha de Angélica e Luciano Huck, Eva Huck, completou 12 anos e fez uma grande festa para celebrar a data especial. Nesta quarta-feria, 25, a mamãe da jovem, que sonha em ser uma atriz da Broadway, compartilhou fotos do evento com decoração inspirada no musical Mamma Mia!e impressionou com os detalhes.

Além da decoração, bolo e tudo mais terem elementos da peça da Broadway, que também é filme, os looks da herdeira mais nova dos apresentadores também foi inspirado na história. Inclusive, Eva Huck surgiu com um macacão verde, muito semelhante ao usado pelos atores do musical. Veja as fotos aqui.