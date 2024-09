Saiba quem são as namoradas dos filhos de Angélica e Luciano Huck

Filhos de Angélica e Luciano Huck, Joaquim Huck e Benício Huck, estão comprometidos com jovens de suas idades e chamam a atenção; veja quem são elas

Os filhos de Angélica e Luciano Huck, Joaquim Huck e Benício Huck, estão comprometidos e chamam a atenção ao surgirem com suas namoradas em público. Inclusive, no Rock In Rio, os jovens deram o que falar ao surgirem com suas eleitas.

No primeiro dia, o mais velho, de 19 anos, marcou presença no evento com a amada, Manoela Esteves, que é bem discreta, assim como o primogênito dos apresentadores. A rede social dela é fechada e a moça prefere manter o relacionamento longe dos holofotes.

Muito querida pelos sogros, ela já apareceu em fotos com Angélica e até recebeu homenagens da loira. Manoela Esteves está namorando Joaquim desde 2021 e desde então eles já foram flagrados algumas vezes pelos fotógrafos.

Foto: Natália Rampinelli/ Agnews

Foto: Edson Douglas / AgNews

Filho de Luciano Huck e Angélica, Joaquim posa ao lado da namorada - Foto: André Moreira/AgNews

Além de Manoela Esteves, Duda Guerra é a outra nora de Angélica e Luciano Huck. A jovem, de 16 anos, tem a mesma idade que o herdeiro do meio dos famosos. Benício Huck deu o que falar ao aparecer com a namorada no Rock In Rio.

Diferente da amada do irmão, Duda Guerra gosta de redes sociais e tem seu perfil aberto. Inclusive, ela triplicou o número de seguidores após aparecer com o filho dos apresentadores no festival de música.

Depois de sua aparição com muito estilo no evento, a moça compartilhou que buscou atendimento médico por conta de um tumor benigno que tem no joelho. Duda Guerra então explicou melhor o seu diganóstico para os novos internautas, que resolveram segui-la para acompanhar seu estilo de vida saudável e de alto nível. Afinal, ela posta várias viagens pelo mundo.

Além de compartilhar dicas de looks e de saúde, ela ainda exibiu alguns momentos com Benício e tem um vídeo com ele fazendo comida japonesa. Duda Guerra é seguida por Angélica e Luciano Huck.

Leia também:Saiba quem é a namorada de Benício Huck, filho de Angélica e Luciano Huck

Fotos: Webert Belicio/ Agnews

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por duda (: (@dudaa.guerra)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por duda (: (@dudaa.guerra)

Angélica revela como é ver o filho namorando

Recentemente, a apresentadora Angélica contou sobre sua relação com a nora, que é a namorada do filho mais velho, Joaquim. Em participação no podcast Quem Pode, Pod, de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, ela contou que se surpreendeu ao não ter ciúme do namoro do herdeiro e disse que tem uma boa relação com a nora.

“Eu achei que seria ciumenta, mas não sei o que aconteceu. Eu fico mais preocupada com ela, com o que ela vai viver isso, se ela vai ficar à vontade”, declarou ela, e completou: “É alguém que ele escolheu, alguém que ele gosta, eu quero que fique bem. Só fico preocupada se ela está fazendo bem para ele. Não me meto, deixo rolar, não me meto na conversa, sou toda cheia de regras”.

A estrela disse que é simpática com as namoradas dos filhos. “Sento para conversar, troco ideia, são meninas superlegais”, afirmou ela.