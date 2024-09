Luciano Huck encanta com fotos raras exibindo crescimento da filha

No aniversário de 12 anos de sua filha com Angélica, a caçula Eva Huck, Luciano Huck encanta ao mostrar cliques inéditos da herdeira

A filha de Angélica e Luciano Huck, Eva Huck, está completando 12 anos nesta quarta-feira, 25, e recebeu uma homenagem especial do pai na rede social. A jovem, que sonha em ser atriz da Broadway, teve vários cliques revelados pelo apresentador e encantou ao surgir fofíssima nos momentos com ele.

O comandante do Domingão Com o Huck abriu o álbum com um clique atual, da festa com tema "diferentão" que ela teve para seus 12 anos, e depois relembrou viagens e outros momentos da menina mais nova. O crescimento de Eva Huck chamou a atenção dos internautas.

"Nossa caçula, nossa menina, nossa Eva. Hoje você completa 12 anos. Para você, este é o início do maior ciclo de transformação da vida: traços, formas, pensamentos, referências, interesses, entre tantas outras coisas. Para mim, a maior transformação aconteceu exatamente 12 anos atrás, quando você nasceu. Minha princesa, nossa filha Eva. Você é a prova de que o amor pelos filhos não se soma, se multiplica. Uma avalanche de amor e carinho, que só você é capaz de proporcionar. Curiosa, inteligente, interessada, talentosa, doce, simpática e cheia de sorrisos. Minha filha amada, estarei aqui para você e por você por toda a vida. Feliz aniversário! Te amo mais do que batata frita", escreveu o apresentador.

Nos comentários, os seguidores parabenizaram a caçulinha dos famosos. "Linda demais", admiraram a menina. "Nossa, como passa rápido", exclamaram outros ao verem a evolução da garota.

Assim como o marido, Angélica também fez uma declaração de aniversário para a filha e encantou ao compartilhar os cliques da festa temática dos 12 anos da herdeira. Autêntica, Eva Huck escolheu um musical para servir de tema e usou mais de um look no evento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciano Huck (@lucianohuck)

Filha de Luciano Huck usa mais de um look brilhante em sua festa de 12 anos

A filha de Angélica e Luciano Huck, Eva Huck, completou 12 anos e fez uma grande festa para celebrar a data especial. Nesta quarta-feria, 25, a mamãe da jovem, que sonha em ser uma atriz da Broadway, compartilhou fotos do evento com decoração inspirada no musical Mamma Mia!e impressionou com os detalhes.

Além da decoração, bolo e tudo mais terem elementos da peça da Broadway, que também é filme, os looks da herdeira mais nova dos apresentadores também foi inspirado na história. Inclusive, Eva Huck surgiu com um macacão verde, muito semelhante ao usado pelos atores do musical. Veja as fotos aqui.