Filha de Angélica usa mais de um look brilhante em sua festa de 12 anos; veja

Em sua festa de 12 anos com tema de musical da Broadway, filha de Angélica, Eva Huck, usou mais de um look brilhante e arrasou; confira

A filha de Angélica e Luciano Huck, Eva Huck, completou 12 anos e fez uma grande festa para celebrar a data especial. Nesta quarta-feria, 25, a mamãe da jovem, que sonha em ser uma atriz da Broadway, compartilhou fotos do evento com decoração inspirada no musical Mamma Mia!e impressionou com os detalhes.

Além da decoração, bolo e tudo mais terem elementos da peça da Broadway, que também é filme, os looks da herdeira mais nova dos apresentadores também foi inspirado na história. Inclusive, Eva Huck surgiu com um macacão verde, muito semelhante ao usado pelos atores do musical.

Além da peça em tons de verde, com mangas em camadas e com volume, a caçulinha dos famosos surgiu com um macacão todo brilhante, de cor azul, combinando com a decoração e cenário montado para a mesa com elementos da Grécia e flores em rosa.

Sem perder a jovialidade, Eva Huck arrematou o look com tênis e apareceu pulando em um dos cliques. Durante os parabéns, ela posou com uma peça com mangas. A maquiagem também respeitou sua beleza natural e foi apenas com alguns brilhos.

Nos últimos dias, a menina marcou presença no Rock In Rio e chamou a atenção com um look arrematado com uma bolsa de grife de R$ 10 mil. Já os irmãos, Joaquim Huck e Benício Huck, deram o que falar ao surgirem com suas namoradas.

Veja os looks e mais detalhes da produção de Eva Huck para seu aniversário:

Angélica fala sobre a filha seguir caminho artístico

Em uma conversa sincera no podcast de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, Angélica comentou sobre a caçula ser a mais aparecida dos filhos e gostar dos holofotes.

Sem titubear, ela logo disparou que não deseja que Eva tenha uma carreira tão cedo como ela. "Sinceramente, não, ela vai ver essa entrevista um dia e vai ficar um pouco chateada comigo, porque eu acho que tem um preço também, uma cobrança por ela ser minha filha e do Luciano, então me dá muita angústia", declarou.

"No mundo que a gente vive hoje de tanta crítica, que machuca e não tem rosto, como mãe me preocupa muito, se pudesse colocava dentro de uma bolsinha e carregava", disse.

Contudo, a esposa de Luciano Huck não se mostrou totalmente contra a ideia da garota ser artista. "Por outro lado, se for a história dela, porque a gente vai na onda dela, a gente segurou por um tempinho, ela é aparecida, ela gosta, ela fala que quer ser atriz na Broadway, ela quer atuar, cantar e dançar, a gente brinca que eu pari uma Claudia Raia", falou.