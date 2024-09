Veja detalhes do bolo de aniversário de Eva, filha de Angélica e Luciano Huck

Filha de Angélica e Luciano Huck, Eva Huck escolhe bolo de aniversário luxuoso e inspirado em um filme especial. Veja a foto

Filha de Angélica e Luciano Huck, a jovem Eva Huck completou 12 anos de idade nesta quarta-feira, 25. Para celebrar a data especial, ela ganhou uma festa de aniversário luxuosa e o tema da celebração roubou a cena.

Eva escolheu comemorar sua nova idade com uma festa temática do filme Mamma Mia!. Inclusive, o bolo foi decorado com o tema da festa e inspirado na Grécia, que é onde a história se passa. O doce teve três andares decorados com inspiração em uma casa branca com portas azuis, que é algo característico da Grécia. Além disso, o bolo ainda contou com o nome e a idade da aniversariante no topo e várias flores de açúcar na cor pink.

As fotos da festa foram reveladas pela mãe dela, Angélica, em um post no Instagram, no qual aproveitou para declarar o seu amor pela filha. "12 anos da nossa doce Eva! Que orgulho ver você crescendo e enchendo nossas vidas de alegria com sua alma tão pura, livre e bondosa. Cada dia ao seu lado é uma nova surpresa, e nos sentimos abençoados por te ver se tornando essa pessoa tão especial. Te amamos muito e estaremos sempre aqui, te aplaudindo e torcendo por todos os seus sonhos", disse ela.

Festa de aniversário de Eva Huck - Foto: Reprodução / Instagram

Festa de aniversário de Eva Huck - Foto: Reprodução / Instagram

Bolsa luxuosa de Eva Huck

Filha de Angélica e Luciano Huck, a jovem Eva Huck, de 11 anos, voltou ao festival de música Rock in Rio para curtir mais algumas atrações do evento. Na tarde deste domingo, 22, ela chegou no local do festival e foi fotografada com seu look nada básico.

Ela mostrou todo o seu estilo e elegância ao usar um vestido preto com toque fashion, botas pretas e uma bolsa pink. Inclusive, vale destacar que a bolsa dela é chique!

Eva apostou em uma bolsa da grife Gucci, o modelo Mormont Fúcsia, que custa cerca de US$ 1.800 - cerca de R$ 10 mil.