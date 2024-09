Eva Huck usa bolsa de R$ 10 mil para mais um dia no Rock in Rio

Filha de Angélica e Luciano Huck, Eva Huck, de 11 anos, aposta em look com vestido preto e bolsa pink para curtir o Rock in Rio. Veja o look completo

Filha de Angélica e Luciano Huck, a jovem Eva Huck, de 11 anos, voltou ao festival de música Rock in Rio para curtir mais algumas atrações do evento. Na tarde deste domingo, 22, ela chegou no local do festival e foi fotografada com seu look nada básico.

Ela mostrou todo o seu estilo e elegância ao usar um vestido preto com toque fashion, botas pretas e uma bolsa pink. Inclusive, vale destacar que a bolsa dela é chique!

Eva apostou em uma bolsa da grife Gucci, o modelo Mormont Fúcsia, que custa cerca de US$ 1.800 - cerca de R$ 10 mil.

Na sexta-feira, 20, Eva Huck também esteve no Rock in Rio e usou um look confortável e com toque de brilho. Ela usou um modelito composto por top brilhante e calça soltinha.

A filha de Angélica e Luciano herdou a veia artística dos pais. A menina é apaixonada por dança e interpretação e sempre dá um show quando aparece no programa do pai na Globo, o Domingão com Huck, sendo que já fez espetáculos musicais na atração.

Luciano e Angélica estão casados há 19 anos e são pais de Joaquim, de 18 anos, Benício, de 15 anos, e Eva, de 11 anos.

Eva Huck - Foto: Thiago Mattos / Brazil News

Eva Huck - Foto: Thiago Mattos / Brazil News

Luciano Huck curte passeio com a filha e a esposa

A apresentadora Angélica e o marido, o apresentador Luciano Huck, curtiram uma tarde especial na companhia da filha, Eva Huck, no dia 9 de dezembro. Eles foram conferir a apresentação de final de ano da escola da herdeira, que apareceu com o figurino especial do show que fez com suas colegas no palco.

Os três foram fotografados na saída do teatro em um shopping no Rio de Janeiro e esbanjaram simpatia quando foram reconhecidos pelos fãs que estavam no local.

Eva já demonstrou que tem talento para as artes. A menina adora cantar e dançar e diz que quer ser estrela da Broadway, que é um grande polo de teatro nos Estados Unidos.

Fotos: Edson Douglas / AgNews