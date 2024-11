Mavie: Saiba quem vai cantar na festa da filha de Neymar e Bruna Biancardi

Neymar Jr e Bruna Biancardi chegaram ao Brasil com a filha, Mavie, para o festão que estão preparando para a herdeira. Saiba quem vai animar o evento

Nesta quinta-feira, 7, o jogador de futebol Neymar Jr e a influenciadora digital e modelo Bruna Biancardi chegaram ao Brasil com a filha, Mavie, de um ano, para o festão de 1 ano que estão preparando para a herdeira. O evento acontecerá no próximo sábado, 9, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, onde o atleta possui uma residência em um condomínio.

De acordo com informações do portal Leo Dias, entre os artistas confirmados para a comemoração estão a cantora Mari Fernandes, Mumuzinho e Rogerinho. E a programação já foi definida: Mari Fernandes se apresenta às 15h; Mumuzinho às 19h30; e Rogerinho às 22h30.

A segunda comemoração de aniversário de 1 ano de Mavie reunirá amigos e familiares que não puderam estar presentes na primeira parte da celebração, que foi realizada em um resort de luxo na costa ocidental da Arábia Saudita, no dia 6 de outubro - data de nascimento da pequena.

Vale lembrar que a demora para a segunda parte da comemoração se deu por conta dos compromissos profissionais de Neymar com o Al-Hilal, time onde ele joga atualmente.

Relembre detalhes da primeira festa de Mavie

A primeira festinha de Mavie contou com a presença de diversos amigos do casal, além de Davi Lucca, de 13 anos, primogênito do jogador, e Carol Dantas, mãe do adolescente. Bruna Biancardi mostrou detalhes da decoração da festa, que contou com fotos da pequena, além de um bolo de aniversário decorado com morangos

Em outro momento, Bruna Biancardi fez um post em homenagem à filha e relembrou os melhores momentos com a pequena. "Hoje faz um ano que conheci o amor da minha vida. O ano mais intenso, feliz, abençoado e vivo de todos. Você nasceu e eu renasci!", iniciou ela. Veja o texto completo:

