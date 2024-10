Mavie: veja o bolo e a decoração da festa da filha de Neymar e Bruna Biancardi

Mavie, filha de Neymar Jr e de Bruna Biancardi, ganhou uma festa de aniversário neste domingo, 06. Veja as fotos da decoração da festa e do bolo

Neste domingo, 6, a pequena Mavie, filha do jogador de futebol Neymar Jr e da influenciadora digital Bruna Biancardi, completou 1 ano de vida e ganhou uma festa em um resort de luxo na Arábia Saudita. E na manhã desta segunda-feira, 07, a influencer compartilhou alguns detalhes da comemoração.

Nos stories do Instagram, ela mostrou detalhes da decoração da festa, que contou com fotos da pequena, além de um bolo de aniversário decorado com morangos. Veja:

Stories de Bruna Biancardi (Reprodução/Instagram)

Bruna Biancardi presta homenagem no aniversário da filha

Em outro momento, Bruna Biancardi fez um post em homenagem à filha e relembrou os melhores momentos com a pequena. "Dia 06.10.23 - Hoje faz um ano que conheci o amor da minha vida 🎂🥳. O ano mais intenso, feliz, abençoado e vivo de todos. Você nasceu e eu renasci! Sonhei a vida inteira em ser mãe e todos os dias você me presenteia com a minha melhor versão. Sinceramente nem lembro quem eu era antes de você chegar. Sou tão mais completa agora, com você...", iniciou.

"Já faz 1 ano daquele dia tão especial que você decidiu chegar antes do previsto e mostrar que dali para frente, as coisas seriam do seu jeitinho kkk. Durante esses 365 dias juntas & grudadas, eu mergulhei de corpo e alma na maternidade, e como tem sido bom e gratificante acompanhar cada passo seu, cada movimento novo, cada palavrinha, sorriso... Apesar de alguns momentos terem sido conturbados, difíceis e até injustos... Eu não mudaria nada, pois nós estávamos juntas, uma pela outra, e tudo o que passamos fortaleceu ainda mais o laço que temos hoje", continuou.

"Você me mostrou o que realmente faz sentido e também o que não tem nenhuma importância. Filha, Deus foi generoso demais conosco e agradeço todos os dias por ele ter nos confiado você: uma bebê tão alegre, radiante, que ilumina tudo ao redor, sorri com os olhinhos, encanta a todos e que trouxe significado para as nossas vidas", escreveu ela.

