Mavie: Saiba detalhes da segunda festa da filha de Neymar e Bruna Biancardi

Filha de Neymar e Bruna Biancardi, a pequena Mavie ganhará uma segunda festa de aniversário de 1 ano no Brasil; saiba quando será

Filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, a pequena Mavie completou 1 ano de vida no dia 6 de outubro e celebrou a data especial ao lado da família em um resort de luxo na Arábia Saudita. A comemoração, no entanto, ainda não acabou!

A herdeira do jogador de futebol ganhará uma segunda festa, desta vez no Brasil. De acordo com informações do site 'Gshow', o evento acontecerá no próximo sábado, 9 , em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, onde o atleta possui uma residência em um condomínio.

O casal Neymar Jr e Bruna Biancardi devem desembarcar no país com Mavie ainda na sexta-feira, 8, a tempo de acompanhar de perto os últimos detalhes da montagem da festa da bebê.

A segunda comemoração de aniversário de 1 ano de Mavie reunirá amigos e familiares que não puderam estar presentes na primeira parte da celebração, na Árabia. Os pais da pequena dividiram o evento em duas partes devido a compromissos profissionais de Neymar com o Al-Hilal, time onde ele joga atualmente.

Vale lembrar que a primeira festinha de Mavie contou com a presença de diversos amigos do casal, além de Davi Lucca, de 13 anos, primogênito do jogador, e Carol Dantas, mãe do adolescente.

Bruna Biancardi e Mavie assistem Neymar Jr em campo

A influenciadora digital e modelo Bruna Biancardi encantou os fãs ao compartilhar em suas redes sociais alguns registros ao lado da filha, Mavie, de 1 ano. Vestindo o uniforme do Al-Hilal, atual time de Neymar Jr, as duas acompanharam o jogador em campo na segunda-feira, 4, diretamente da arquibancada do estádio.

Por meio de seus stories no Instagram, Bruna mostrou a herdeira bastante concentrada enquanto assistia ao pai jogando a partida contra o Esteghlal. O atleta brasileiro fez questão de republicar uma das imagens da companheira e da pequena em seu perfil oficial: "Meus amores", declarou ele.

Esbanjando fofura e vestindo uma camisa com o nome do famoso, Mavie provou que, apesar da pouca idade, já é uma grande torcedora de Neymar Jr. "Fãs número 1 do papai", escreveu Bruna Biancardi na legenda do clique; confira detalhes!

