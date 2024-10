Saiba o valor da diária no hotel em que Neymar celebrou o aniversário de Mavie

Neymar Jr. e Bruna Biancardi celebraram o primeiro aniversário de Mavie neste domingo, 6, com uma festa em um luxuoso hotel na Arábia Saudita

Neymar Jr. (32) e Bruna Biancardi (30) celebraram o primeiro ano de vida de Mavie neste domingo, 6, com uma festa no Regis Red Sea Resort, um hotel de luxo na Arábia Saudita. Destino querido por Cristiano Ronaldo (39), o local fica na ilha de Ummahat, no Mar Vermelho, e tem preços altos para as diárias.

O quarto mais simples do resort escolhido por Neymar tem uma diária no valor de 7 mil Riyals sauditas , o que equivale a cerca de R$ 10,1 mil na cotação atual. No site para efetuar as reservas do hotel, existem 10 opções disponíveis de quarto.

Já a opção mais luxuosa chega a custar 57.000 Riyals sauditas, para não-sócios com o café da manhã incluso. O custo da diária equivale a cerca de R$ 82,8 mil. O aluguel oferece uma vila de 359m², quatro banheiros e tem capacidade para receber 12 pessoas.

Neymar e Bruna compartilharam alguns cliques da comemoração que aconteceu na praia, com a presença de familiares e alguns amigos mais próximos. O casal também divulgou alguns cliques de Mavie em um ensaio fotográfico.

Em seu perfil do Instagram, a influenciadora compartilhou um vídeo que exibe um compilado de momentos da evolução da filha de seu primeiro até o décimo segundo mês de vida. Na legenda, ela compartilhou uma declaração para a pequena.

"O ano mais intenso, feliz, abençoado e vivo de todos. Você nasceu e eu renasci! Sonhei a vida inteira em ser mãe e todos os dias você me presenteia com a minha melhor versão. Sinceramente nem lembro quem eu era antes de você chegar. Sou tão mais completa agora, com você", escreveu. Já Neymar compartilhou uma foto brincando com Mavie, e escreveu: "Parabéns, filha. Papai te ama demais".

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE NEYMAR JR. EM SEU INSTAGRAM: