Neymar Jr divide momento encantador com a filha, Mavie: 'Meu amorzinho'

O jogador e futebol Neymar Jr encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um momento fofo com a filha, Mavie

Neymar Jrexplodiu o fofurômetro das redes sociais nesta terça-feira, 5, ao compartilhar um momento fofo com a filha, Mavie, de 1 aninho, fruto de seu relacionamento com Bruna Biancardi.

Através dos Stories do Instagram, o jogador de futebol postou um vídeo em que Mavie aparece andando com seu boné. Em seguida, a menina vai até o papai, que está deitado no chão, e entrega o acessório para ele.

Ao dividir o momento fofo com os seguidores, Neymar Jr se derreteu pela herdeira. "Meu amorzinho", escreveu o atleta, acrescentando um emoji de coração.

Essa não é a primeira vez que o jogador divide momento fofo com a filha. Recentemente, ele postou uma foto em que aparece ao lado de Bruna Biancardi e Mavie durante um passeio. Ainda no carrossel, o atleta posou com o pai, Neymar, e alguns amigos. "Ótimos momentos com os amigos", escreveu ele na legenda.

Vale lembrar que Neymar também é pai de de Davi Lucca, de 13 anos, de sua relação com a influenciadora digital Carol Dantas, e de Helena, que tem apenas quatro meses, com Amanda Kimberlly.

Confira:

Neymar com a filha, Mavie - Foto: Instagram

Neymar com a filha, Mavie - Foto: Instagram

O melhor gol do Neymar



Mavie. ❤️pic.twitter.com/reNsx842of — njdeprê - marlon (@njdmarlon) November 5, 2024

Neymar se pronuncia após sair machucado de campo

Nesta última segunda-feira, 4, Neymar entrou em campo pelo Al-Hilal, mas foi substituído após sentir fortes dores na perna. A cena preocupou os fãs, já que o jogador acabou de retornar aos campos após se recuperar de uma lesão grave.

Em seu Instagram Stories, o atleta afirmou que está realizando exames, mas tranquilizou os admiradores sobre a situação. "Senti como se fosse a dor de uma câimbra, só que muito forte. Farei exames e espero que não seja nada demais... É normal após um ano isso acontecer. Os médicos já tinham me avisado. Por isso, tenho que ter mais cuidado e mais minutos para jogar", disse ele. Veja!

Leia também: Bruna Biancardi se derrete ao ver Mavie mandando beijo