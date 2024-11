Famosos marcam presença em festa da filha de Neymar e Bruna Biancardi

Vários famosos marcaram presença na festa luxuosa de 1 aninho de Mavie, filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, no Rio de Janeiro

Bruna Biancardi e Neymar Jr receberam os familiares e amigos para comemorar o aniversário de 1 aninho da filha, Mavie, que teve com o tema 'Atelier de arte da Mavie'.

A festa luxuosa aconteceu na mansão do jogador em Mangaratiba, Rio de Janeiro, e contou com a presença de vários famosos, entre eles, Luciano Huck, Vivian Amorim e sua filha, Malu, Jade Seba com o marido, Bruno Guedes, e os filhos, Zion e Liam, o ator Rafael Zulu, o jogador Paulo Henrique Ganso, entre outros.

Quem também participou da celebração foi as filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Alice e Maria Flor. As duas surgiram usando looks iguais, uma camiseta e uma saia florida, de uma marca de luxo. "Mamãe e papai saíram para trabalhar, mas elas estão prontas pra curtir 1 aninho da Mavie. Vê se eu guento?!!!! Que Deus acompanhe", contou a influenciadora digital, que também é mãe de José Leonardo, de dois anos.

Confira:

Filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi ganha presente luxuoso do papai

Mavie, de 1 aninho, filha do jogador de futebol Neymar Jr e da influenciadora digital Bruna Biancardi, ganhou um presente luxuoso do papai. Neste sábado, 9, Bruna Biancardi postou nos Stories do Instagram um vídeo mostrando o momento em que viu as joias que a herdeira ganhou.

Na gravação, o atleta, que também é pai de Davi Luca, de 13 anos, e Helena, de quatro meses, chega com uma caixa preta e mostra que escolheu joias para a menina: um colar, brincou e uma pulseira. Ao ver os presentes, Biancardi se derreteu. "Aí que lindo. Vai ficar lindo. Perfeito", disse a influenciadora digital, mostrando que as duas peças possuem a letra 'M'. Veja as joias!

