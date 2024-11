Neymar usa tênis de R$ 40 mil cravejado de cristais

O jogador Neymar esbanjou luxo ao mostrar em suas redes sociais um tênis cravejado de cristais avaliado no valor de R$ 40 mil

Em suas redes sociais, Neymar sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 226 milhões de seguidores.

Nesta sexta-feira, 8, o jogador mostrou em seu Instagram Stories a foto de um tênis super luxuoso que estava usando.

O modelo LV Trainer Maxi, da grife Louis Vuitton, é coberto em cristais Swarovski. O item ainda leva o nome da marca nas laterais e custa cerca de R$ 40,5 mil.

Festão

Neste sábado, 9, o jogador de futebol Neymar Jr. e a influenciadora digital Bruna Biancardi comemoram pela segunda vez o primeiro aniversário da filha, Mavie, com um festão na mansão do jogador em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. De acordo com informações do portal Leo Dias, a temática do evento será inspirada no universo das artes.

Com o tema Ateliê de Arte da Mavie, a decoração será em tons pastéis. Já o ambiente será preenchido com elementos que remetem a atividades artísticas, como floricultura, costura e pintura. Além disso, a festa terá uma mega estrutura com portais de mais de quatro metros de altura.

Nesta sexta-feira, 8, a CEO da marca Le Infance, Samira Badaró compartilhou em seu perfil no Instagram um spoiler da roupa que Mavie vai usar no evento. No registro, é possível notar que o look será na cor lilás com detalhes rosa e bordados com miçangas.

Vale lembrar que a comemoração de aniversário de um ano de Mavie reunirá amigos e familiares que não puderam marcar presença na primeira parte da celebração, que foi realizada em um resort de luxo na costa ocidental da Arábia Saudita, no dia 6 de outubro - data em que a pequena veio ao mundo.

Além de Mavie, Neymar também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, com Carol Dantas, e de Helena, de três meses, com Amanda Kimberlly.

