Veja a decoração do casamento de Luigi Cesar e Júlia Vieira

Filho do apresentador Cesar Filho com Elaine Mickely, Luigi Cesar se casa com Júlia Vieira em fazenda no interior e a decoração do espaço da festa é revelada

O casamento de Luigi Cesar e Júlia Vieira aconteceu nesta terça-feira, 30, com um estilo romântico e elegante. O noivo é o filho mais velho do apresentador Cesar Filho com Elaine Mickely. Para o grande dia, Luigi e Júlia escolheram uma fazenda no interior de São Paulo e capricharam nos detalhes da decoração do local da cerimônia religiosa e da festa.

A cerimônia aconteceu no jardim de uma fazenda. O altar do ‘sim' foi decorado com arco de flores brancas e folhagens e mesa de vidro. Enquanto isso, os convidados ficaram acomodados em cadeiras transparentes.

Dentro do local da festa, os noivos seguiram com a decoração feita com flores brancas e detalhes em verde. A área dos doces contou com bolo branco decorado com flores de açúcar e um arranjo de flores naturais na mesa, lustre de cristais e docinhos finos com detalhes sofisticados, incluindo um deles com mini corações vermelhos.

No menu, os convidados foram recebidos com quitutes de polvo, camarão, pancetta crise, cogumelos e casquinha de tapioca. O jantar teve salada com queijo de cabra, amêndoas e vinagrete de framboesa, ravioli de alcachofra e molho de cogumelos rufados, salmão com molho dijon, medalhão de mignon com molho porto balsâmico, risoto de limão siciliano, folhado de batata, parmesão e alecrim. Enquanto isso, a sobremesa contou com torta de pistache, banoffee, cocada cremosa, brownie com sorvete, pavlova e torta de maça. Os convidados ainda tiveram uma ceia de madrugada com hot dog, batata frita e milk shake.

++ Veja os looks dos convidados no casamento do herdeiro de Cesar Filho

Veja as fotos da decoração do casamento: