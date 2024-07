Como assistir ao casamento do herdeiro de Cesar Filho?

Herdeiro do apresentador Cesar Filho, Luigi Cesar e a noiva, Júlia Saraiva Vieira, vão transmitir o casamento religioso ao vivo na internet. Saiba como assistir

O grande dia do casamento de Luigi Cesar e Júlia Saraiva Vieira acontecerá na terça-feira, 30 de julho. Filho do apresentador Cesar Filho com Elaine Mickely, o noivo decidiu transmitir o casamento na internet.

A transmissão acontecerá a partir das 14h45 no canal de Júlia no YouTube. O aviso da live já está ativo para que os seguidores possam salvar o aviso para não perderem nenhum minuto do grande dia. Clique aqui para acessar o canal de transmissão.

O casamento está previsto para começar às 15h e acontecerá em uma cerimônia luxuosa em Itatiba, no interior de São Paulo. Toda a família já está na contagem regressiva para o grande dia, que promete muito luxo e elegância entre os noivos, a família e os convidados.

Vale lembrar que Luigi e Júlia já se casaram no civil. A cerimônia civil aconteceu no jardim da casa de Cesar Filho e Elaine Mickely em junho de 2024. Toda a festa foi decorada em tons de azul e branco. Veja as fotos aqui.

O convite de casamento

Filho do apresentador Cesar Filho e Elaine Mickely, o jovem Luigi Cesar está prestes a oficializar seu casamento com Júlia. Os dois se casam no dia 30 de julho, em uma cerimônia luxuosa em Itatiba, no interior de São Paulo. Os noivos já estão na contagem regressiva para o grande dia e a imagem do convite de casamento deles foi revelada na internet.

Uma amiga da família dos noivos mostrou o convite que recebeu deles nos stories do Instagram. O convite de casamento luxuoso impressionou por sua beleza e detalhes impecáveis.

O item foi feito em tons de bege, verde e dourado. A frente do convite contou com um desenho em alto relevo de uma mansão. No interior, os convidados encontraram o brasão do casal no convite e também estampado em dourado. Veja as fotos abaixo:

Convite do casamento de Luigi e Júlia - Foto: Reprodução / Instagram