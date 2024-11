Bruna Biancardi mostra presentes luxuosos da festa de Mavie

Após grande festa de Mavie, Bruna Biancardi mostra presentes luxuosos que a filha ganhou dos convidados e impressiona; veja

A filha de Neymar Jr. e Bruna Biancardi, a pequena Mavie, ganhou muitos presentes em sua grande festa de um ano. Após dias do evento de luxo em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, a influenciadora digital mostrou o que ela recebeu dos convidados e impressionou.

Apesar da pouca idade, a herdeira do jogador de futebol já ganhou diversas bolsinhas de grife ideais para seu tamanho, muitas roupas personalizadas, roupão de banho, óculos escuro e muito mais. Além de itens para seus looks, a menina ainda recebeu livros e brinquedos diferenciados.

Bruna Biancardi então contou que estava vendo o que Mavie recebeu para separar o que levar para a Arábia Saudita e o que deixar no Brasil. A mamãe se mostrou muito encantada com os presentes tão originais que a garota recebeu em seu primeiro ano de vida.

No último sábado, 9, aconteceu a grande festa da filha de Neymar e o tema também foi personalizado para ela. A organizadora dos famosos Andrea Guimarães exibiu os detalhes do projeto do Ateliê de Mavie que contou com um decoração, bolo e lembrancinhas tudo na mesma paleta de cores delicadas.

Mavie ganha presente luxuoso do pai, Neymar Jr

Mavie ganhou um presente luxuoso do papai. No sábado, 9, Bruna Biancardi postou nos Stories do Instagram um vídeo mostrando o momento em que viu as joias que a herdeira ganhou.

Na gravação, o atleta chega com uma caixa preta e mostra que escolheu joias para a menina: um colar, brincou e uma pulseira. Ao ver os presentes, Biancardi se derreteu. "Ai que lindo. Vai ficar lindo. Perfeito", disse a influenciadora digital, mostrando que as duas peças possuem a letra 'M'; confira detalhes dos presentes!

