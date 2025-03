Poliana Rocha se manifesta após repetir look em casamento

A influenciadora digital Poliana Rocha se manifestou nas redes sociais após repetir o look no casamento de Samara Pink e Thiago Stabile

Poliana Rocha usou as redes sociais nesta sexta-feira, 14, para fazer um desabafo após alguns fãs notarem que ela repetiu o look para ir ao casamento de Samara Pink e Thiago Stabile, que aconteceu na noite desta última quinta-feira, 13, em São Paulo.

Para o evento luxuoso, a mulher do cantor sertanejo Leonardo usou um vestido longo preto e com franjas, o mesmo que usou para ir ao leilão do instituto do jogador de futebol Neymar Jr, no ano passado.

Ao postar um vídeo mostrando detalhes do look, a influenciadora digital falou sobre repetir a peça. "Repetir look é sinônimo de estilo consciente. Quando a peça é boa, vale usar quantas vezes quiser!

(obs: não levo jeito para modelar)", escreveu a mãe do cantor Zé Felipe na legenda da publicação.

Nos comentários, Poliana recebeu o apoio dos internautas. "Se não pode repetir, não vale a pena comprar", disse uma seguidora. "Concordo com você, e está de parabéns pela atitude, quebrar padrões e investir no que realmente importa!", comentou outra. "Comprou, pagou, pode usar quantas vezes quiser!", falou uma fã.

Confira:

Poliana Rocha fala sobre Leonardo encerrar a carreira

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, comentou se há possibilidade do sertanejo encerrar sua carreira. Em seus stories na rede social, a loira abriu uma caixinha de perguntas e foi questionada sobre o famoso não se apresentar mais nos palcos pelo Brasil.

A mãe de Zé Felipe então negou que o amado está ou pretenda se aposentar. A empresária comentou que o artista, de 61 anos, está com mais ânimo do que nunca e que isso nem passa em sua cabeça. "Nunca teve com tanta vontade de trabalhar como agora! Nem pensa nisso!", respondeu a sogra de Virginia Fonseca.

