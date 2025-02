Maria Cavalcante fala sobre casamento no dia de seu aniversário: 'Sentimento único'

Maria Cavalcante conta com exclusividade à CARAS Brasil detalhes do casamento no civil e história de amor com o marido, Cristiano Deyvid

Maria Cavalcante (25), filha caçula do apresentador Tom Cavalcante (62) com Patrícia Lamounier, se casou no civil com o cantor sertanejo Cristiano Deyvid, em São Paulo, neste sábado, 8. A influenciadora escolheu um vestido da grife Isabella Narchi para o grande dia.

Em entrevista à CARAS Brasil, a recém-casada conta que escolheu o dia do seu aniversário para oficializar a união com o amado. A cerimônia no religioso vai acontecer em março e vai reunir amigos e familiares.

"Escolhemos o dia 8 para o nosso casamento civil, que também é o dia do meu aniversário, para celebrar duas alegrias em uma única ocasião. Com tantos eventos neste início de ano, precisávamos otimizar o tempo, especialmente com a proximidade do nosso casamento religioso e da festa no próximo mês. Além disso, ainda teremos o lançamento do DVD do meu marido, tornando nossa agenda ainda mais intensa para tantos momentos especiais", conta.

Marido e mulher estão com altas expectativas para a cerimônia de casamento. Os preparativos para a festa estão a todo vapor e envolve uma combinação de gostos dois dois. "Dizer 'sim' foi muito fácil, pois nosso amor é imenso. Estamos super ansiosos pelo casamento religioso e pela festa!", afirma.

Influenciadora, Maria conta que a história de amor com Cristiano começou no ambiente online. Após inúmeras trocas de mensagens, eles saíram do virtual e fortaleceram o amor com a benção de suas famílias.

"Cristiano e eu nos conhecemos pela internet, inicialmente em um ambiente profissional. Porém, com o tempo, uma mensagem dele iluminou o meu dia, e desde então, nosso romance floresceu, trazendo muita alegria e amor para nossas vidas", revela.

"Toda a família está em festa, mas o que mais me encanta é ver meus pais tão felizes e me apoiando. Esse sentimento é tão único e intenso que fica difícil de expressar em palavras. O brilho nos olhos deles me faz sentir leve e radiante, pois, para mim, eles significam tudo", se declara a famosa.

Maria se imagina feliz na vida amorosa e profissional daqui a 10 anos. "Nos vemos com três filhos, com toda a família unida e feliz, à frente de empreendimentos em diversos setores e celebrando o sucesso da carreira da dupla Jonatha e Cristiano", conclui.

MARIA CAVALCANTE ABRE ÁLBUM DE CASAMENTO:

