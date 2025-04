Andressa Suita reage com bom humor ao ver boatos de gravidez

Em suas redes sociais, Andressa Suita, esposa de Gusttavo Lima, reagiu com bastante bom humor ao ver boatos de que estaria grávida

Em suas redes sociais, Andressa Suita sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 15 milhões de seguidores.

Nesta terça-feira, 1º, a modelo publicou diversas fotos em que aparece ao lado do marido Gusttavo Lima. Em uma das imagens, a famosa surgiu com um dos braços na frente da barriga.

A pose levantou rumores de uma possível gravidez. "Acho que ela está grávidinha", comentou uma seguidora na postagem.

Com bom humor, Andressa fez questão de responder. "Morri. Já tem uns cinco anos que estou grávida", brincou ela.

Gusttavo Lima e Andressa Suita já são pais de Gabriel, sete anos, e de Samuel, de seis.

Decisão radical

A modelo Andressa Suita fez um breve comentário para reagir ao pronunciamento do seu marido, o cantor Gusttavo Lima. Na quarta-feira, 19, ele compartilhou um vídeo nas redes sociais para anunciar que desistiu de se candidatar para as eleições para a presidência do Brasil em 2026.

Com isso, Andressa demonstrou que apoia a decisão do marido. Nos stories do Instagram, ela escreveu: “Muito orgulho de você!”.

Vale lembrar que Andressa e Gusttavo são pais de dois meninos, Gabriel e Samuel, e levam uma vida discreta. Os dois vivem em Goiás e não costumam aparecer na mídia com frequência.

Depois de demonstrar sua vontade de disputar a presidência do Brasil, Gusttavo Lima desistiu. A decisão dele de não sair candidato foi anunciada em um vídeo, no qual ele disse que sua família foi contra ele se tornar político.

"Estou desistindo da candidatura a presidente do Brasil em 2026. Nada impede que, na próxima eleição ou daqui a duas ou três, eu seja candidato", declarou ele, que detalhou a decisão: "Eu fiquei impressionado com a boa receptividade do Brasil, mas muitas pessoas próximas se posicionaram contra, inclusive minha família, o que pesou muito. As eleições de 2026 ainda serão muito polarizadas. Você tem que sentar para negociar coisas que, às vezes, não são de interesse do Brasil, mas de partidos e de pessoas. Não tenho estômago".

