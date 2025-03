Neymar Jr, Fernanda Lima e mais famosos prestigiam o desfile da Replay em SP

Celebridades marcaram presença no desfile que marcou o retorno oficial da Replay, marca italiana de roupas, ao Brasil

O jogador de futebol Neymar Jr, a apresentadora Fernanda Lima, o surfista Pedro Scooby e o ator Rômulo Arantes Neto estavam entre os convidados do evento oficial de retorno da Replay, grife italiana referência em jeanswear premium, ao mercado brasileiro. O encontro fashion contou com um desfile de moda na última sexta-feira, 14, em São Paulo, e reuniu um verdadeiro time de celebridades na primeira fila.

Neymar Jr surgiu ao evento com look estiloso, composto por calça branca, camiseta branca e jaqueta jeans, e completou o visual com boné. Por sua vez, Fernanda Lima foi ao desfile para prestigiar seus filhos gêmeos, João e Francisco, que são modelos e cruzaram a passarela com os lançamentos da marca. Inclusive, o surfista Pedro Scooby também estava por lá para conferir as novidades do mundo fashion e prestigiar sua esposa, Cintia Dicker, que desfilou com os looks da marca.

O desfile apresentou a coleção ‘Capítulo 1’, que destaca a nova identidade da marca e sua visão para o futuro.

