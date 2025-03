Camilla Camargo exibe look da filha para festa de aniversário: 'Tá linda'

A atriz Camilla Camargo encantou ao mostrar o look da filha, Julia, que ganhou um festão para comemorar o seu aniversário de quatro anos

Julia, filha de Camilla Camargo e Leonardo Lessa, completou quatro anos de vida nesta segunda-feira, 17, e vai comemorar a data especial com um festão.

Antes de sair de casa para o evento, a mamãe coruja usou as redes sociais para mostrar para seus seguidores o look da herdeira para a festa. Para comemorar o aniversário, Julia surgiu usando um vestido com vários tons de rosa, babados e um laço na cintura. "Dá uma voltinha. Tá muito linda, meu amor", disse a famosa ao mostrar a aniversariante.

Camilla, que também é mãe de Joaquim, de cinco anos, também caprichou na produção e surgiu usando um vestido justo rosa e uma sandália de salto plataforma. A atriz optou por uma maquiagem mais discreta e prendeu o cabelo de rabo de cavalo.

Mais cedo, Camilla Camargo compartilhou um vídeo encantador com vários momentos da vida de Julia e prestou uma bela homenagem para a menina. "Viva você, amor da minha vida. A princesa que eu sempre pedi pra Deus. Filha você é parte de mim, você veio para me mostrar como amor de mãe não divide e sim multiplica, você vem com sua personalidade forte, sua inteligência e carinho e me ensina diariamente, me faz crescer, me preenche e me transborda amor. Te amo tanto minha filha, obrigada por entre tantas pessoas no mundo ter vindo como minha filha. Obrigada, Leonardo Lessa... viva a Juju, viva nossa família", escreveu a famosa.

Confira:

Camilla Camargo mostra o look da filha, Julia - Foto: Instagram

Zezé Di Camargo surge em momento fofo com os filhos de Camilla Camargo

No último dia 10, Zezé Di Camargo usou as redes sociais para dividir um momento encantador ao lado dos netos, Joaquim e Julia. No vídeo, o cantor sertanejo aparece mostrando para os herdeiros de sua filha, Camilla Camargo, como se toca sanfona.

Ao ser questionado pelo neto sobre as alças, o vovô explicou: "Para segurar, para ficar firme, é pesado. Na hora que você levantar, vai ficar pendurado aqui, firme", contou. Ao compartilhar o registro fofo, Zezé celebrou o momento ao lado das crianças. "Resenha garantida! Quem mais adora um som em família?", escreveu o famoso na legenda da publicação. Confira!

