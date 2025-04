Iza surge em foto rara com a mãe durante festa para celebrar os 60 anos dela

A cantora Iza posa usando look estampado ao lado da filha, Nala, de cinco meses, e da mãe, Isabel, que completou 60 anos na última sexta-feira, 28

A cantora Iza, de 34 anos, surgiu ao lado da filha, Nala, de cinco meses, e da mãe, Dona Isabel, durante uma festa para celebrar os 60 anos da matriarca na última sexta-feira, 28 . Na foto, a artista foi clicada sorridente ao lado da mãe, que segura a neta no colo. As três surgiram com looks combinando, usando a mesma estampa floral.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por IZA SPBR | Central de Notícias da IZA (@iza_spbr)

Nala é filha de Iza com o jogador de futebol Yuri Lima e completará seis meses em 13 de abril.

O casal se separou durante a gravidez da cantora e, depois, reataram. Os dois têm sido vistos junto em público desde março, durante os desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí. Desde então, Yuri trem se dedicado à paternidade, chegando a fazer uma pausa na carreira para aproveitar cada fase da bebê.

Iza compartilha nova foto inédita ao lado da filha

Nesta segunda-feira, 31, Iza compartilhou um compilado de fotos do mês de março. Dentre os registros, ela mostrou momentos com sua filha, Nala.

Em meio aos registros, Iza aparece posando com a filha no colo durante uma viagem aérea. Para a ocasião, ambas vestiram uma camiseta branca e calça preta.

Iza também exibiu sua boa forma ao posar de frente para o espelho. Além disso, ela compartilhou momentos de backstage e de curtição no show de Justin Timberlake no festival Lollapalooza, no último domingo, 30. "Tamo junto, marçinho", escreveu na legenda. Confira!

Leia também: Iza combina look com a filha, Nala, em clique inédito